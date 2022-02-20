” COME TI COMBINO….il proverbio “

Giunta alla 6^edizione, quella che vedremo Tv, sarà sicuramente ancora più divertente, e sarà girata tra le bellezze e i centri storici di Puglia e Basilicata. La SKETCH-Com, appena terminate le riprese e il montaggio, sarà trasmessa da una delle più importanti e storiche emittenti televisive di Puglia e Basilicata, oltre che a vederla in seguito anche su molte emittenti Regionali d’Italia.

” COME TI COMBINO ” è oramai una realtà conosciuta e seguita anche all’estero. Nel cast gli amici di sempre, perché c’è un detto: ” SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA “. Comicità e Cultura un abbinamento e un binomio perfetto e vincente per un ulteriore passo verso il successo definitivo di COME TI COMBINO.

Ovviamente tutte le riprese sono effettuate rispettando tutte le misure Anti Covid e attenendosi a tutte le precauzioni del caso ( Green pass, mascherine, distanziamento).