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“Come ti combino… il proverbio”, si gira la sit-com fra Puglia e Basilicata Sesta edizione

21 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso da Francesco Pantaleo:

Sono partite Sabato 12 Febbraio 2022 le riprese della fortunata serie televisiva:

” COME TI COMBINO “.

Quella che vedremo in Tv tra la Primavera e l’estate prossima, è una serie nuova, rinnovata, che abbina Comicità e Cultura, infatti  il titolo della nuova SKETCH-Com sarà:

” COME TI COMBINO….il proverbio “

Giunta alla 6^edizione, quella che vedremo Tv, sarà sicuramente ancora più divertente, e sarà girata tra le bellezze e i centri storici di Puglia e Basilicata. La SKETCH-Com, appena terminate le riprese e il montaggio, sarà trasmessa da una delle più importanti e storiche emittenti televisive di Puglia e Basilicata, oltre che a vederla in seguito anche su molte emittenti Regionali d’Italia.

” COME TI COMBINO ” è oramai una realtà conosciuta e seguita anche all’estero. Nel cast gli amici di sempre, perché c’è un detto: ” SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA “. Comicità e Cultura un abbinamento e un binomio perfetto e vincente per un ulteriore passo verso il successo definitivo di COME TI COMBINO.

Ovviamente tutte le riprese sono effettuate rispettando tutte le misure Anti Covid e attenendosi a tutte le precauzioni del caso ( Green pass, mascherine, distanziamento).


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