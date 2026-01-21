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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali. Codice rosso in zone di Calabria, Sicilia e Sardegna Protezione civile, previsioni meteo. Nel messinese anche il terremoto di magnitudo 3,6 nella notte e uno sciame sismico

21 Gennaio 2026
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Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali. Calabria, Sicilia e Sardegna messo messe a dura prova dal ciclone Harry: varie zone in codice rosso (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Nel messinese, come se non bastasse, uno sciame sismico con il terremoto di maggiore intensità (magnitudo 3,6) alle 0,28.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali con quantitativi cumulati generalmente moderati;
da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.
Venti: localmente forti orientali, con rinforzi sui settori adriatici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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