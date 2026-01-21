rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

La Puglia sottoscrive la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la pace Ieri la firma dell'assessore regionale Cristian Casili

21 Gennaio 2026
Regione Puglia sottoscrive candidatura al Nobel per la Pace ai bambini di Gaza (3)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Regione Puglia supporta la candidatura dei bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace, promossa dall’associazione brindisina “L’Isola che non c’è”. A ribadirlo è l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili, intervenuto a nome della Regione nel corso di un incontro pubblico per la sottoscrizione della candidatura, tenutosi nel pomeriggio di oggi nel Salone degli Affreschi dell’università “Aldo Moro” di Bari.

 “In un periodo storico in cui si parla – talvolta in maniera strumentale e politica – di questo riconoscimento, ci sembra doveroso ricordare le terribili sofferenze quotidiane del popolo palestinese e in modo particolare dei suoi figli più giovani. In gioco non c’è solo il destino della Palestina, che da decenni è impegnata in un faticoso cammino di autodeterminazione. Il nostro sguardo è rivolto al futuro di questo popolo e delle future generazioni impegnate a difendere, attraverso la propria sopravvivenza, valori non negoziabili come libertà, istruzione, pace, giustizia” è il commento dell’assessore Casili.

“La candidatura al Nobel dei bambini di Gaza non può essere la soluzione al conflitto, ce ne rendiamo conto. Ma è un modo per non restare in silenzio, una risposta alla violenza di questi tempi, cui rispondiamo con la cura dei più fragili, riportando per quanto in nostro potere l’attenzione sulle vittime di Gaza, dei suoi bambini e del legittimo diritto all’infanzia” conclude l’assessore.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione