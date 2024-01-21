L’immagine si riferisce alle temperature alle 5. In verde oltre i 5 gradi centigradi, in celeste fino a 5. Si noterà un cerchietto in blu: riguarda il monte Vulture in Basilicata in cui nella notte è stata registrata una temperatura minima di -5,7 gradi. In Puglia le zone dei monti Dauni come il Gargano e la Murgia hanno trascorso in alcun casi la notte sottozero, come Spinazzola a -1. In valle d’Itria a Martina Franca non si è scesi sotto i 2 gradi, secondo il rilevatore della protezione.

Oggi vento. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 15. Si fa riferimento a “venti forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale, con tendenza a generale attenuazione nelle ore

pomeridiane. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.