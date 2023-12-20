Di Nino Sangerardi:

Presidente e assessori regionali hanno approvato lo schema di Protocollo tra Regione, Comune di Altamura, Città Metropolitana di Bari e Parco nazionale dell’Alta Murgia.

Al centro dell’intesa il progetto di sostegno alla valorizzazione gestione e promozione del “Polo di Altamura” , e del patrimonio culturale , paleontologico dei siti di Lamalunga e di Cava Pontrelli.

Le risorse storiche e paesaggistiche e geologiche e naturalistiche che circondano Altamura costituiscono “ un vero e proprio Polo che con una moderna strategia di valorizzazione è in grado di assumere rilevanza nazionale e internazionale “ : il sito Lamalunga(luogo di ritrovamento dell’Uomo di Altamura), il sito Cava Pontrelli(ospita 20.000 orme di dinosauri all’interno di una cava), il Centro storico(struttura fortificata di Centro medievale dominato dalla Cattedrale dell’Assunta), il Pulo(la più grande dolina carsica dell’Alta Murgia).

Il Comune altamurano ha commissionato alla Fondazione Fitzcarraldo di Torino “…un Progetto strategico per la valorizzazione sia dell’Uomo di Altamura sia della Cava dei Dinosauri, inerente una visione comune di integrazione tra le risorse elencate che possa generare nuovi e continui flussi turistici verso il territorio”.

Nell’ambito del Programma operativo per attuazione Patto di sviluppo della Città Metropolitana di Bari, l’Amministrazione comunale di Altamura ha ottenuto un finanziamento di 3.500.000,00 euro per due interventi : Cava dei Dinosauri(fruizione e promozione della Cava Pontrelli) euro 2.900.000,00 , Siti archeologici e rupestri : Cava dei Dinosauri, accessibilità in zona Pontrelli, euro 600.000,00.

Il Parco dell’Alta Murgia ha candidato il territorio di competenza al Geoparco Unesco, a tal fine nel Bilancio di previsione 2023 dell’Ente sono stati impegnati 200 mila euro “per la realizzazione di attività del proposto Geoparco”.

La Città Metropolitana di Bari sostiene la promozione e sviluppo culturale dei siti oggetto del protocollo d’intesa con la “ progettualità e rispettive dotazioni finanziarie come indicato nel programma Patto Città Campagna. Rete interventi della Murgia, nonché la valorizzazione di Ipogei e delle Gravine”.

Lo schema di Accordo prevede il coordinamento tecnico-scientifico di elevato profilo specialistico per tale attività di ricerca, recupero conservativo; la costruzione di moderne e efficaci forme di partenariato speciale tra pubblico e privato per le mansioni di formazione, la didattica, studi etno-antropologici; il reperimento mirato di finanziamenti necessari per la messa in opera di tutti gli interventi materiali e immateriali riguardante la coprogettazione a livello territoriale e cooperazione interistituzionale, anche con il coinvolgimento del Ministero della Cultura.

La Regione s’impegna a inquadrare l’intera area(Lamalunga ,Cava Pontrelli, Il Pulo , la città di Altamura) nelle proprie piattaforme strategiche e nella programmazione unitaria 2021-2027, concorrendo alla creazione delle infrastrutture di comunicazione, di servizi per accoglienza di ricercatori e visitatori e turisti stanziando apposito cofinanziamento.

Il Comune di Altamura s’impegna a inserire Lamalunga e Cava Pontrelli nei diversi Piani e programmi strategici già attivi o da attivare, mettendo a disposizione immobili e zone nella propria disponibilità e finanziare il completamento del Progetto Strategico.

Il Parco nazionale dell’Alta Murgia s’impegna a inserire Lamalunga e Cava Pontrelli nei diversi Piani e programmi strategici già operanti per la promozione del territorio e del patrimonio naturalistico e culturale dell’Alta Murgia.

La Città Metropolitana di Bari s’impegna a promuovere investimenti e eventi culturali per accrescere connessioni e sinergie del territorio di Altamura con il patrimonio culturale e paleontologico dell’intera Terra di Bari per valorizzare cammini e itinerari di grande attrattività turistica.

I quattro referenti della convenzione s’impegnano a definire un programma strategico di interventi puntuali e tra loro connessi, da fissare in uno specifico Accordo di Programma entro il 30 giugno 2024.

Verrà costituito un Collegio di Vigilanza formato dal sindaco di Altamura con funzioni di presidente e un esponente ciascuno designato da Regione, Città Metropolitana di Bari e Parco nazionale dell’Alta Murgia.