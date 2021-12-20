La terza dose di vaccino anti-Covid è stata somministrata al 30 per cento dei pugliesi, dato superiore alla media nazionale. A darne notizia è l’amministrazione regionale in giornata. La campagna di protezione è proseguita anche di domenica. «Secondo gli ultimi dati caricati, ha ricevuto la prima dose il 2,1 per cento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Per quanto riguarda invece la popolazione dai 12 anni in su, l’88 per cento» ha fatto almeno una iniezione.

In attesa delle decisioni della cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per il 23 dicembre a causa dell’aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni in Italia e della poderosa avanzata della variante Omicron soprattutto in Gran Bretagna, in Puglia prosegue a ritmi serrati la campagna di protezione dal virus.

Asl Bari

«Circa 200 bambini da vaccinare oggi, altri 1.100 in programma domani. Stamattina l’hub di Catino a Bari è stato riservato a 100 piccoli alunni dell’istituto comprensivo Zingarelli- precisa la Regione-, mentre a Noci ha aperto i battenti ad altri 100 bimbi l’ufficio Sisp del Pta. Intensa la giornata di domani, lunedì 20 dicembre. Vaccinazioni sono in agenda a Noicattaro, nel nuovo Centro di aggregazione giovanile dei Giardini Matteotti, poi nel pomeriggio a Capurso, nel Villaggio di Babbo Natale (istituti comprensivi San Giovanni Bosco- Venisti e Savio-Montalcini). 215 somministrazioni sono previste nell’Hhb di Triggiano, domani pomeriggio, per gli alunni del 1° e 2° circolo didattico; sempre nel pomeriggio, nell’hub di Catino, si sottoporranno a vaccinazione circa 170 alunni della scuola Don Milani e del circolo didattico Bari-Palese. Ancora nella giornata del 20 dicembre, sedute vaccinali si terranno a Valenzano per 232 bambini del circolo didattico Re David di Bari, nell’hub di Gravina per il “Tommaso Fiore” (290), quindi nell’hub di Molfetta per il comprensivo Rosaria Scardigno-San Domenico Savio (160 vaccinazioni)». Sabato nei centri vaccinali dell’area metropolitana di Bari sono state inoculate circa 11mila dosi, «in prevalenza richiami».

Asl Barletta- Andria-Trani

Sabato sono state «somministrate 4.780 dosi di vaccino, di cui 177 prime dosi, 556 seconde dosi e 4.047 terze dosi. In particolare, 926 a Barletta, 777 ad Andria, 344 dosi a Trani, 390 a Bisceglie, 289 a Margherita di Savoia, 224 a Canosa di Puglia. Significativo anche il contributo dei medici di base e dei pediatri di libera scelta che ieri nei propri ambulatori hanno» inoculato «794 dosi».

Asl Brindisi

Nel Brindisino, «finora sono circa 890 le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Oggi in calendario 300 somministrazioni a Brindisi (PalaVinci), Ceglie Messapica (plesso Don Bosco), Fasano (scuola Bianco-Pascoli), Francavilla Fontana (De Amicis) e San Donaci (scuola primaria). Fino al 16 dicembre i residenti o domiciliati in provincia di Brindisi vaccinati con la prima dose sono 308.779, di questi 285.757 con la seconda dose e 86.476 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente dell’89, dell’82,4 e del 24,9 per cento». La copertura (prima dose) relativa ai residenti con più di 80 anni di età è del 97,2 per cento; del 94,3 per cento a ciclo completo e del 62,8 per cento quanto alla terza dose.

Asl Foggia

«Sono oltre 1.076.000 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale. L’89,8 per cento delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose e l’81,8 per cento ha concluso il ciclo vaccinale. Hanno ricevuto la dose di richiamo 148.978 persone. Sono 300 le bambine e i bambini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. La Asl di Foggia ha organizzato per lunedì 20 dicembre a Deliceto, nei locali della casa canonica, in largo Giovanni XXIII, un open day, con accesso senza prenotazione, dalle ore 9,30 alle ore 13,30.Sarà operativo da lunedì 20 dicembre il nuovo hub di Torremaggiore, allestito presso una struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale in via Silvio Scudero (Zona industriale)».

Asl Lecce

1.661 bambini di «età compresa tra i 5 e gli 11 anni hanno ricevuto il vaccino anti-Covid tra il 16 e il 18 dicembre in provincia di Lecce. Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale con 6509 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri di cui 1.097 prime dosi, 530 seconde dosi e 4.882 terze dosi».

Asl Taranto

Sabato 18 dicembre «sono state somministrate 3.463 dosi, di cui 381 nelle farmacie e 1.159 dai Mmg-Pls. 134 le vaccinazioni nelle scuole per la fascia 5-11 anni.