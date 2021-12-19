Di seguito il comunicato congiunto:



L’Istituto Comprensivo “Massari-Galilei” e l’XI Circolo Didattico “San Filippo Neri”, che da decenni fanno scuola nello stesso quartiere, uniscono le loro energie per mettere in festa l’intera città. Perché “fare scuola” è, insieme, insegnare e proporre un’idea, un modello che ispiri la comunità e indichi una via da seguire: in un epoca in cui è necessario mantenere ancora le distanze, le due scuole mostrano come si possa essere uniti in un “Abbraccio in Musica”, mettendo a frutto una collaborazione che dura da anni, per realizzare un evento nello spirito più autentico del Natale. In occasione delle festività natalizie, gli alunni dell’orchestra scolastica dell’IC MassariGalilei, con gli alunni delle classi quarte di scuola primaria “Montello” e gli alunni delle classi quinte dell’XI Circolo Didattico “San Filippo Neri”, saranno i protagonisti del Concerto di Natale “Abbraccio in Musica” che si terrà il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 11:30 presso l’UCI Cinemas Showville (via Mario Giannini 9, Bari). Dopo una preparazione durata mesi, nelle aule e negli spazi dei propri istituti, i giovani studenti si riuniranno, nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid-19, nella grande sala con capienza di 700 posti, per raccontare la gioia di crescere costruendo un mondo fatto di condivisione e collaborazione. Potranno assistere all’evento coloro che saranno muniti di invito e se di età maggiore ai 12 anni, in grado di esibire green pass rafforzato.