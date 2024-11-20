Di seguito il comunicato:

L’Associazione culturale Sartoria degli Artisti nasce a giugno 2023 dal desiderio di Amanda Benini, Silvio Perta, Vito Caputo e Vito Luisi di unire le proprie forze, competenze e passioni per promuovere l’arte e la cultura in ogni sua forma. Organizzazione senza scopo di lucro, l’Associazione si propone come promotrice di eventi culturali e musicali, percorsi formativi e iniziative che incentivino la crescita e la condivisione della comunità, con l’obiettivo di valorizzare le persone e diffondere l’arte in tutte le sue sfaccettature.

Le radici di Sartoria degli Artisti risalgono al 2020, quando Silvio Perta e Amanda Benini hanno lanciato il progetto “Racconti d’Autore”. Nato nel salotto del loro studio a Castellana Grotte, questo format intimo e originale ha dato voce ad artisti locali, evolvendosi nel tempo in una serie di incontri ospitati in librerie e spazi all’aperto, come Villa Garibaldi a Conversano. Lì, grazie alla collaborazione e moderazione della giornalista musicale Bianca Chiriatti (La Gazzetta del Mezzogiorno), il talk ha raggiunto un pubblico più ampio, impreziosito dalla suggestiva cornice storica del luogo. Da questa esperienza è maturata l’idea di portare la conoscenza degli artisti oltre i confini locali, in contesti sempre più ampi.

Un evento per la Music Week di Milano

In occasione della Music Week di Milano, Sartoria degli Artisti inaugura una collaborazione con SAE Institute Milano e il cantautore Renzo Rubino per un evento dedicato al tema del “luogo” nell’attività musicale. La conversazione, moderata da Bianca Chiriatti, giornalista musicale della “Gazzetta del Mezzogiorno”esplorerà il valore del territorio come fonte di ispirazione per la scrittura musicale, con un focus particolare sulla Puglia, sempre più riconosciuta come “buen retiro” per artisti e parolieri.

Tra i casi studio trattati, il progetto Porto Rubino, che porta la musica in luoghi non convenzionali come il mare e le barche, dimostrando la sinergia tra musica e paesaggio. Si discuterà inoltre dell’esperienza recente di Renzo Rubino con la Sbanda, che rielabora l’energia delle feste patronali in contesti inediti come i teatri.

L’evento vedrà anche la partecipazione di Amanda Benini, speaker radiofonica e organizzatrice di eventi, e della squadra di Sartoria degli Artisti. Con il supporto del SAE Institute, si approfondirà il tema dei luoghi concreti della produzione musicale, analizzando l’importanza di sapersi muovere all’interno di uno studio di registrazione. Uno sguardo sarà rivolto anche al futuro della musica, dai confini abbattuti grazie alla tecnologia, all’intelligenza artificiale, fino al metaverso.

Dettagli dell’evento

“IN CONVERSATION WITH RENZO RUBINO”

Venerdì 22 novembre 2024 ORE 16.30

CAMPUS SAE INSTITUTE, Via Domenico Trentacoste 14, Milano

INGRESSO GRATUITO, previa registrazione al seguente link

https://www.sae.edu/ita/event/music-insiders-in-conversation-with-renzo-rubino/

• Titolo: Il va