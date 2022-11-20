Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 314
Provincia di Bat: 68
Provincia di Brindisi: 96
Provincia di Foggia: 118
Provincia di Lecce: 384
Provincia di Taranto: 119
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 6
14.822
Persone attualmente positive
211
Persone ricoverate in area non critica
12
Persone in terapia intensiva
1.518.189
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 496.272
Provincia di Bat: 130.663
Provincia di Brindisi: 147.260
Provincia di Foggia: 215.526
Provincia di Lecce: 322.610
Provincia di Taranto: 208.475
Residenti fuori regione: 16.225
Provincia in definizione: 5.213