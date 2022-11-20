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Puglia: 1542244 positivi a test corona virus, incremento di 1121 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 novembre 2022

1.121

Nuovi casi

7.645

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 314
Provincia di Bat: 68
Provincia di Brindisi: 96
Provincia di Foggia: 118
Provincia di Lecce: 384
Provincia di Taranto: 119
Residenti fuori regione: 16
Provincia in definizione: 6
14.822

Persone attualmente positive

211

Persone ricoverate in area non critica

12

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.542.244

Casi totali

13.150.190

Test eseguiti

1.518.189

Persone guarite

9.233

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 496.272
Provincia di Bat: 130.663
Provincia di Brindisi: 147.260
Provincia di Foggia: 215.526
Provincia di Lecce: 322.610
Provincia di Taranto: 208.475
Residenti fuori regione: 16.225
Provincia in definizione: 5.213

 

 

 

 

 

 

 


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