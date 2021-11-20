Di seguito un comunicato diffuso da Usb:



Aqp. Incontro “informale” con alcune sigle sindacali che disertano il confronto istituzionale. Usb chiede a Emiliano una nuova convocazione che coinvolga contestualmente, e quindi in maniera democratica, tutti i sindacati

I lavoratori di AQP meritano di più di relazioni sindacali senza regole e senza democrazia!

Si è svolto su convocazione della dirigenza Aqp, l’incontro sul tema “il futuro di AQP e la scadenza del SII”.

L’Azionista, rappresentato da Domenico De Santis e Claudio Stefanazzi, nonostante la convocazione ufficiale, aveva già incontrato CGIL CISL e UIL nelle ore precedenti, senza pubblicità, organizzazioni che poi non si sono presentate all’incontro istituzionale di via Cognetti.

Ci chiediamo perché perduri l’assenza di regole e di democrazia. Perché si porta avanti un doppio dialogo su binario parallelo.

Chiediamo alla proprietà, in attesa di risposte chiare e certe, perché De Santis e Stefanazzi abbiano incontrato al di fuori della convocazione ufficiale CIGL CISL e UIL.

Queste modalità annientano la possibilità concreta di collaborazione leale tra lavoratori, parti sociali e azienda.

I rappresentanti della proprietà Regione Puglia, De Santis e Stefanazzi, hanno così dimostrato uno scarso senso delle istituzioni, negando persino la dignità di relazioni sindacali corrette.

Pensiamo che su un tema importante, per i cittadini pugliesi e per gli acquedottisti, come il futuro della gestione del Servizio Idrico Integrato, non si possano tollerare modalità poco trasparenti.

Abbiamo per questo inoltrato al Presidente della Regione, Michele Emiliano, la richiesta di un nuovo incontro aperto questa volta contestualmente a tutte le organizzazioni sindacali, nel quale discutere in maniera franca e trasparente del futuro di AQP.