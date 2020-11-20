I parametri per la determinazione delle aree rimarranno 21 fino al 3 dicembre. È stato ribadito ieri dal governo, le Regioni chiedono che si passi a cinque parametri.

Oggi possibile, anzi probabile, cambio di colore per alcune regioni. L’Abruzzo lo ha già fatto volontariamente ed è diventato zona rossa, oggi fari su Basilicata, Puglia e Sicilia. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espressamente chiesto al governo di rendere zone rosse due province: la Bat e Foggia. Può dunque essere questo ma non è detto che non diventi area rossa l’intera regione. L’ordinanza del ministro della Salute dipende da quei 21 parametri, non solo dall’istanza del presidente pugliese.