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Puglia, prima Regione a dotarsi di una legge sugli Hikikomori: oggi presentazione A Taranto

20 Ottobre 2025
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Di seguito la comunicazione:

La Puglia è la prima Regione d’Italia a dotarsi di una legge sugli “Hikikomori”, giovani che rifiutano volontariamente, per lungo tempo, ogni forma di vita sociale, scolastica e lavorativa, mantenendo relazioni di prima necessità solo con parenti stretti e attraverso Internet. Artefice, primo firmatario e promotore della legge è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd).

Il provvedimento sarà illustrato nel dettaglio durante l’incontro con i giornalisti in programma lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 10, presso il bar “l’Orchidea”, in via Salinella 60, a Taranto. Alla conferenza stampa interverranno il consigliere regionale del Pd Vincenzo Di Gregorio e Flavio Leone, autore del libro “Quando ho scelto il buio. Diventare hikikomori in una società che acceca”.


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