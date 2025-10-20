Di seguito la comunicazione:

La Puglia è la prima Regione d’Italia a dotarsi di una legge sugli “Hikikomori”, giovani che rifiutano volontariamente, per lungo tempo, ogni forma di vita sociale, scolastica e lavorativa, mantenendo relazioni di prima necessità solo con parenti stretti e attraverso Internet. Artefice, primo firmatario e promotore della legge è il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd).

Il provvedimento sarà illustrato nel dettaglio durante l’incontro con i giornalisti in programma lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 10, presso il bar “l’Orchidea”, in via Salinella 60, a Taranto. Alla conferenza stampa interverranno il consigliere regionale del Pd Vincenzo Di Gregorio e Flavio Leone, autore del libro “Quando ho scelto il buio. Diventare hikikomori in una società che acceca”.