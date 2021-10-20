Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 25
Provincia di Bat: 9
Provincia di Brindisi: 5
Provincia di Foggia: 16
Provincia di Lecce: 58
Provincia di Taranto: 33
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
2.018
Persone attualmente positive
131
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.091
Provincia di Bat: 28.330
Provincia di Brindisi: 21.433
Provincia di Foggia: 47.690
Provincia di Lecce: 31.593
Provincia di Taranto: 41.127
Residenti fuori regione: 999
Provincia in definizione: 486