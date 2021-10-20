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Puglia: 270749 positivi a test corona virus, incremento di 147 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 ottobre 2021

147

Nuovi casi

22.606

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 25
Provincia di Bat: 9
Provincia di Brindisi: 5
Provincia di Foggia: 16
Provincia di Lecce: 58
Provincia di Taranto: 33
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
2.018

Persone attualmente positive

131

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

270.749

Casi totali

3.972.279

Test eseguiti

261.910

Persone guarite

6.821

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 99.091
Provincia di Bat: 28.330
Provincia di Brindisi: 21.433
Provincia di Foggia: 47.690
Provincia di Lecce: 31.593
Provincia di Taranto: 41.127
Residenti fuori regione: 999
Provincia in definizione: 486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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