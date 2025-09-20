Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, unitamente ai funzionari dell’Ispettorato

Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari Puglia e Basilicata (ICQRF),

nell’ambito di specifica attività volta al contrasto delle pratiche commerciali sleali e dei controlli connessi alla

campagna vendemmiale, hanno dato esecuzione – sulla base di una segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust

della Guardia di Finanza – a un sequestro amministrativo di vino rosso prodotto da una società di capitali

operante nel settore vitivinicolo.

In particolare, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Foggia e gli Ispettori dell’ICQRF di

Bari hanno sottratto alla vendita oltre 1.300.000 litri di vino, per un valore commerciale stimato in oltre €

4.300.000.

Il provvedimento ablativo è stato reso possibile grazie all’approfondito e certosino controllo delle giacenze di

magazzino effettuato dagli operanti, che ha permesso di accertare una significativa eccedenza di prodotto non

giustificata rispetto alle registrazioni ufficiali.

L’operazione rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito della cooperazione tra la Guardia di Finanza e

l’ICQRF, rafforzata dal protocollo d’intesa sottoscritto il 21 dicembre 2022, che sta dando prova di grande

efficacia nelle attività di contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare.

Il risultato odierno conferma l’assoluta sinergia tra le Forze dell’Ordine e gli altri organi di controllo, nonché il

quotidiano impegno volto alla tutela delle produzioni agroalimentari, alla difesa dei produttori onesti e al

rafforzamento della credibilità del patrimonio agroalimentare nazionale, vero e proprio asset strategico di

primaria importanza per l’economia italiana.