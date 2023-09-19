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Pietramontecorvino: l’assessore regionale sprona i giovani alunni alla restanza OrientaMenti

20 Settembre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Ieri mattina nella cornice suggestiva del Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, nel cuore dei Monti Dauni, si è svolto un Orientation Lab che ha visto gli alunni dell’Istituto comprensivo di San Giovanni Rotondo con “le mani in pasta”. Il laboratorio rientra tra le attività previste nel progetto “OrientaMenti” finanziato a favore del Comune di Casalvecchio di Puglia, nell’ambito della misura regionale “Punti Cardinali: Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”.
L’assessore Sebastiano Leo, che ha partecipato all’evento, ha spronato i giovani alunni alla “restanza”: “Occorre imparare, non perdere entusiasmo e soprattutto valorizzare le tradizioni e l’identità territoriale per restare nei territori delle aree interne con rinnovato impegno e voglia di futuro”.


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