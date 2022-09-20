Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 settembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 478
Provincia di Bat: 46
Provincia di Brindisi: 108
Provincia di Foggia: 137
Provincia di Lecce: 298
Provincia di Taranto: 148
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 6
10.333
Persone attualmente positive
122
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.449.513
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 473.136
Provincia di Bat: 126.837
Provincia di Brindisi: 138.734
Provincia di Foggia: 207.914
Provincia di Lecce: 302.109
Provincia di Taranto: 199.685
Residenti fuori regione: 15.483
Provincia in definizione: 5.007