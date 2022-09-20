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Puglia: 1468905 positivi a test corona virus, incremento di 1236 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Settembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 settembre 2022

1.236

Nuovi casi

10.891

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 478
Provincia di Bat: 46
Provincia di Brindisi: 108
Provincia di Foggia: 137
Provincia di Lecce: 298
Provincia di Taranto: 148
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 6
10.333

Persone attualmente positive

122

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.468.905

Casi totali

12.633.565

Test eseguiti

1.449.513

Persone guarite

9.059

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 473.136
Provincia di Bat: 126.837
Provincia di Brindisi: 138.734
Provincia di Foggia: 207.914
Provincia di Lecce: 302.109
Provincia di Taranto: 199.685
Residenti fuori regione: 15.483
Provincia in definizione: 5.007

 

 

 

 

 

 

 


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