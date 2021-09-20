Oggi l’anno scolastico inizia anche iin Puglia e Calabria, le ultime due regioni in cui si torna a scuola.

Per la verità, nell’ambito dell’autonomia degli istituti, anche alcuni in Puglia hanno già cominciato il 2021-2022 nei giorni scorsi e già una dozzina di classi nella regione sono in quarantena. Perché il contrasto al corona virus è sempre tema centrale, pur essendoci quest’anno il ritorno alla didattica in presenza. La Puglia, come tutte le altre regioni, è alle prese con la complicata questione del trasporto scolastico e degli orari di ingresso (che sono scagionato nel barese).

Oggi la cerimonia nazionale di inizio anno scolastico si tiene a Pizzo Calabro, presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.