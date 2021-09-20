rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Inizia in Puglia l’anno scolastico Oggi a Pizzo Calabro l'inaugurazione nazionale con il presidente della Repubblica

20 Settembre 2021
IMG 20201213 112301 scaled

Oggi l’anno scolastico inizia anche iin Puglia e Calabria, le ultime due regioni in cui si torna a scuola.

Per la verità, nell’ambito dell’autonomia degli istituti, anche alcuni in Puglia hanno già cominciato il 2021-2022 nei giorni scorsi e già una dozzina di classi nella regione sono in quarantena. Perché il contrasto al corona virus è sempre tema centrale,  pur essendoci quest’anno il ritorno alla didattica in presenza. La Puglia, come tutte le altre regioni, è alle prese con la complicata questione del trasporto scolastico e degli orari di ingresso (che sono scagionato nel barese).

Oggi la cerimonia nazionale di inizio anno scolastico si tiene a Pizzo Calabro, presente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

pasquale natuzzi jr

L'”invito” di Pasquale Natuzzi jr. a Elly Schlein che aveva manifestato con i lavoratori Inqualificabile

ospedale perrino 1

San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione