La coppa Europa di calcio, vinta dall’Italia due mesi fa, è esposta a Bari nella sede Coni della Puglia. Inaccessibile al pubblico per le prescrizioni anti corona virus. Portata in Puglia dal presidente della Figc, federazione italiana giuoco calcio.

Gabriele Gravina, pugliese di Castellaneta, è stato ricevuto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

E c’è un altro presidente federale, pugliese, sugli scudi. È Giuseppe Manfredi, di Alberobello. Presidente della Fipav, federazione italiana pallavolo. La nazionale femminile di volley e, ieri, quella maschile, sono vincitrici dei titoli europei.