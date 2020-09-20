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Affluenza ore 19: elezioni regionali Puglia e referendum Italia, inferiore al 30 per cento Situazione nei Comuni pugliesi

20 Settembre 2020
IMG 20200919 060837

Affluenza ore 19 in termini percentuali:

Referendum costituzionale: percentuale nazionale 29,71 (7903 Comuni su 7903)-percentuale Puglia 30,28 (257 Comuni su 257).

Elezioni regionali della Puglia 27,6 (257 Comuni su 257).

Il numero di elettori pugliesi per il referendum è di circa trecentomila inferiore rispetto al numero degli elettori per le regionali (la questione riguarda i residenti all’estero). Il numero dei votanti fra le due consultazioni è pressoché identico.

Di seguito l’affluenza in termini percentuali per le elezioni regionali in ciascun Comune pugliese:

 

BARI

40 su 41

12,95

29,2

ACQUAVIVA DELLE FONTI

13,09

31,16

ADELFIA

11,26

24,41

ALBEROBELLO

10,21

24,75

ALTAMURA

10,89

27,37

BARI

14,77

30,76

BINETTO

13,12

32,94

BITETTO

15,95

41,12

BITONTO

12,52

28,27

BITRITTO

11,92

26,58

CAPURSO

13,02

32,98

CASAMASSIMA

9,91

23,75

CASSANO DELLE MURGE

11,99

27,82

CASTELLANA GROTTE

14,83

29,80

CELLAMARE

12,68

27,85

CONVERSANO

14,64

37,86

CORATO

15,43

36,54

GIOIA DEL COLLE

12,16

27,07

GIOVINAZZO

13,38

30,77

GRAVINA IN PUGLIA

10,02

26,95

GRUMO APPULA

14,73

36,94

LOCOROTONDO

14,62

36,08

MODUGNO

15,92

38,10

MOLA DI BARI

9,55

20,98

MOLFETTA

11,95

25

MONOPOLI

11,71

25,42

NOCI

12,50

27,94

NOICATTARO

11,63

25,97

PALO DEL COLLE

14,73

35,55

POGGIORSINI

11,78

33,33

POLIGNANO A MARE

10,82

22,70

PUTIGNANO

13,79

29,96

RUTIGLIANO

10,81

25,74

RUVO DI PUGLIA

11,26

26,36

SAMMICHELE DI BARI

8,46

24,04

SANNICANDRO DI BARI

10,16

24,84

SANTERAMO IN COLLE

11,35

28,44

TERLIZZI

11,87

26,40

TORITTO

9,97

24,16

TRIGGIANO

12,56

26,71

TURI

9,99

24,24

VALENZANO

13,18

28,86

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

10 su 10

12,76

29,72

ANDRIA

15,10

33,76

BARLETTA

12,70

28,48

BISCEGLIE

10,37

23,55

CANOSA DI PUGLIA

8,90

21,76

MARGHERITA DI SAVOIA

11,06

22,90

MINERVINO MURGE

8,34

28,12

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

9,83

24,92

SPINAZZOLA

9,60

24,92

TRANI

14,95

37,02

TRINITAPOLI

15,08

36,35

BRINDISI

19 su 20

11,53

26,71

BRINDISI

11,71

26,92

CAROVIGNO

9,74

22,72

CEGLIE MESSAPICA

12,72

29,4

CELLINO SAN MARCO

10,46

24,69

CISTERNINO

10,66

25,52

ERCHIE

15,03

36,95

FASANO

9,96

23,74

FRANCAVILLA FONTANA

11,17

24,31

LATIANO

15,33

37,66

MESAGNE

10,99

23,97

ORIA

11,01

24,91

OSTUNI

11,18

24,71

SAN DONACI

9,90

22,02

SAN MICHELE SALENTINO

9,88

21,44

SAN PANCRAZIO SALENTINO

10,19

23,79

SAN PIETRO VERNOTICO

11,47

26,10

SAN VITO DEI NORMANNI

13,11

34,04

TORCHIAROLO

16,01

39,75

TORRE SANTA SUSANNA

10,96

25,12

VILLA CASTELLI

13,47

30,84

FOGGIA

60 su 61

10,66

25,07

ACCADIA

13,11

31,84

ALBERONA

5,47

15,97

ANZANO DI PUGLIA

3,13

11,32

APRICENA

12,00

27,83

ASCOLI SATRIANO

8,63

24,60

BICCARI

9,41

26,11

BOVINO

6,08

17,53

CAGNANO VARANO

12,60

28,56

CANDELA

9,92

25,77

CARAPELLE

10,37

24,08

CARLANTINO

4,22

12,97

CARPINO

7,40

18,88

CASALNUOVO MONTEROTARO

6,41

18,73

CASALVECCHIO DI PUGLIA

9,71

28,17

CASTELLUCCIO DEI SAURI

8,20

21,88

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

4,99

14,55

CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

6,38

19,39

CELENZA VALFORTORE

6,47

19,91

CELLE DI SAN VITO

6,76

14,53

CERIGNOLA

8,70

19,57

CHIEUTI

6,87

18,60

DELICETO

9,27

24,58

FAETO

3,45

11,11

FOGGIA

13,55

30,79

ISCHITELLA

8,51

19,92

ISOLE TREMITI

13,78

25,51

LESINA

10,84

26,01

LUCERA

12,21

31,19

MANFREDONIA

12,37

26,29

MATTINATA

12,35

29,51

MONTE SANT’ANGELO

9,66

24,66

MONTELEONE DI PUGLIA

11,33

26,61

MOTTA MONTECORVINO

6,82

25,14

ORDONA

19,27

46,66

ORSARA DI PUGLIA

6,17

19,29

ORTA NOVA

9,53

21,51

PANNI

5,07

17,54

PESCHICI

6,73

16,06

PIETRAMONTECORVINO

8,10

22,87

POGGIO IMPERIALE

9,25

22,34

RIGNANO GARGANICO

8,60

23,92

ROCCHETTA SANT’ANTONIO

10,86

33,05

RODI GARGANICO

10,05

20,92

ROSETO VALFORTORE

3,33

8,72

SAN GIOVANNI ROTONDO

10,93

25,92

SAN MARCO IN LAMIS

9,02

20,46

SAN MARCO LA CATOLA

2,52

8,23

SAN NICANDRO GARGANICO

6,71

16,93

SAN PAOLO DI CIVITATE

6,68

19,19

SAN SEVERO

10,63

23,84

SANT’AGATA DI PUGLIA

8,73

23,16

SERRACAPRIOLA

11,44

29,49

STORNARA

8,28

21,27

STORNARELLA

10,18

23,14

TORREMAGGIORE

9,40

22,16

TROIA

9,45

28,99

VICO DEL GARGANO

8,00

18,62

VIESTE

8,79

19,72

VOLTURARA APPULA

3,96

13,27

VOLTURINO

8,06

23,38

ZAPPONETA

11,60

28,12

LECCE

96 su 96

12,18

27,84

ALESSANO

8,67

21,42

ALEZIO

10,56

23,40

ALLISTE

7,92

17,79

ANDRANO

10,82

26,44

ARADEO

8,57

19,98

ARNESANO

14,11

37,76

BAGNOLO DEL SALENTO

15,95

37,19

BOTRUGNO

11,11

25,56

CALIMERA

17,43

43,20

CAMPI SALENTINA

12,63

27,52

CANNOLE

10,46

27,85

CAPRARICA DI LECCE

10,46

26,70

CARMIANO

11,81

27,97

CARPIGNANO SALENTINO

10,47

25,69

CASARANO

14,26

32,82

CASTRI DI LECCE

17,33

32,83

CASTRIGNANO DE’ GRECI

8,67

21,47

CASTRIGNANO DEL CAPO

8,68

20,66

CASTRO

12,85

31,93

CAVALLINO

12,67

28,82

COLLEPASSO

10,38

24,16

COPERTINO

11,21

25,12

CORIGLIANO D’OTRANTO

16,84

37,00

CORSANO

7,80

22,70

CURSI

12,21

29,25

CUTROFIANO

12,73

31,52

DISO

12,76

31,34

GAGLIANO DEL CAPO

10,14

28,49

GALATINA

11,51

25,68

GALATONE

10,34

23,61

GALLIPOLI

10,73

23,37

GIUGGIANELLO

11,61

29,25

GIURDIGNANO

9,94

26,10

GUAGNANO

11,73

27,00

LECCE

15,04

30,77

LEQUILE

12,91

28,20

LEVERANO

10,44

23,16

LIZZANELLO

12,47

28,31

MAGLIE

18,48

37,98

MARTANO

16,37

37,11

MARTIGNANO

13,00

30,84

MATINO

9,24

20,58

MELENDUGNO

10,70

24,24

MELISSANO

9,35

20,55

MELPIGNANO

15,72

38,23

MIGGIANO

10,56

22,51

MINERVINO DI LECCE

8,85

25,07

MONTERONI DI LECCE

16,15

38,08

MONTESANO SALENTINO

9,11

25,27

MORCIANO DI LEUCA

7,19

17,41

MURO LECCESE

11,25

23,82

NARDO’

12,18

27,13

NEVIANO

12,63

32,73

NOCIGLIA

10,51

25,77

NOVOLI

13,27

27,62

ORTELLE

9,44

27,99

OTRANTO

11,73

26,40

PALMARIGGI

13,21

26,62

PARABITA

10,25

23,50

PATU’

13,21

31,55

POGGIARDO

10,82

26,68

PORTO CESAREO

13,16

35,15

PRESICCE-ACQUARICA

11,96

28,46

RACALE

13,25

30,34

RUFFANO

8,13

17,52

SALICE SALENTINO

11,93

25,63

SALVE

8,66

18,80

SAN CASSIANO

12,36

31,38

SAN CESARIO DI LECCE

13,79

30,30

SAN DONATO DI LECCE

12,26

31,17

SAN PIETRO IN LAMA

15,71

42,05

SANARICA

10,05

22,05

SANNICOLA

8,90

19,66

SANTA CESAREA TERME

11,75

29,13

SCORRANO

10,36

23,63

SECLI’

9,86

23,79

SOGLIANO CAVOUR

17,84

38,12

SOLETO

13,00

27,48

SPECCHIA

8,55

20,60

SPONGANO

9,75

27,05

SQUINZANO

12,75

29,70

STERNATIA

15,17

32,91

SUPERSANO

9,56

20,98

SURANO

8,43

21,93

SURBO

15,25

36,89

TAURISANO

7,28

17,61

TAVIANO

10,46

22,82

TIGGIANO

11,13

31,40

TREPUZZI

13,66

31,84

TRICASE

13,18

34,89

TUGLIE

10,50

23,12

UGENTO

7,93

17,39

UGGIANO LA CHIESA

17,32

40,10

VEGLIE

15,50

37,07

VERNOLE

10,35

27,72

ZOLLINO

13,55

30,87

TARANTO

29 su 29

11,23

25,67

AVETRANA

8,77

19,14

CAROSINO

10,35

24,33

CASTELLANETA

11,33

25,67

CRISPIANO

10,78

24,26

FAGGIANO

11,37

23,75

FRAGAGNANO

10,22

24,19

GINOSA

8,98

21,80

GROTTAGLIE

9,68

21,79

LATERZA

15,97

42,59

LEPORANO

11,82

26,20

LIZZANO

9,69

23,98

MANDURIA

13,45

34,58

MARTINA FRANCA

12,10

27,57

MARUGGIO

11,93

27,26

MASSAFRA

11,34

26,93

MONTEIASI

11,49

27,34

MONTEMESOLA

14,08

36,09

MONTEPARANO

10,55

27,41

MOTTOLA

8,59

23,17

PALAGIANELLO

9,75

22,92

PALAGIANO

12,21

25,52

PULSANO

12,46

26,36

ROCCAFORZATA

13,49

29,31

SAN GIORGIO IONICO

9,61

23,58

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

9,52

25,85

SAVA

9,43

21,84

STATTE

10,47

23,04

TARANTO

11,43

24,33

TORRICELLA

12,35

30,80

(dati: fonte ministero dell’Interno)

notizia in aggiornamento

 

 

 

 

 


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