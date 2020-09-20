Affluenza ore 19 in termini percentuali:
Referendum costituzionale: percentuale nazionale 29,71 (7903 Comuni su 7903)-percentuale Puglia 30,28 (257 Comuni su 257).
Elezioni regionali della Puglia 27,6 (257 Comuni su 257).
Il numero di elettori pugliesi per il referendum è di circa trecentomila inferiore rispetto al numero degli elettori per le regionali (la questione riguarda i residenti all’estero). Il numero dei votanti fra le due consultazioni è pressoché identico.
Di seguito l’affluenza in termini percentuali per le elezioni regionali in ciascun Comune pugliese:
|
BARI
|
40 su 41
|
12,95
|
29,2
|
–
|
–
|
–
|
ACQUAVIVA DELLE FONTI
|
13,09
|
31,16
|
–
|
–
|
–
|
ADELFIA
|
11,26
|
24,41
|
–
|
–
|
–
|
ALBEROBELLO
|
10,21
|
24,75
|
–
|
–
|
–
|
ALTAMURA
|
10,89
|
27,37
|
–
|
–
|
–
|
BARI
|
14,77
|
30,76
|
–
|
–
|
–
|
BINETTO
|
13,12
|
32,94
|
–
|
–
|
–
|
BITETTO
|
15,95
|
41,12
|
–
|
–
|
–
|
BITONTO
|
12,52
|
28,27
|
–
|
–
|
–
|
BITRITTO
|
11,92
|
26,58
|
–
|
–
|
–
|
CAPURSO
|
13,02
|
32,98
|
–
|
–
|
–
|
CASAMASSIMA
|
9,91
|
23,75
|
–
|
–
|
–
|
CASSANO DELLE MURGE
|
11,99
|
27,82
|
–
|
–
|
–
|
CASTELLANA GROTTE
|
14,83
|
29,80
|
–
|
–
|
–
|
CELLAMARE
|
12,68
|
27,85
|
–
|
–
|
–
|
CONVERSANO
|
14,64
|
37,86
|
–
|
–
|
–
|
CORATO
|
15,43
|
36,54
|
–
|
–
|
–
|
GIOIA DEL COLLE
|
12,16
|
27,07
|
–
|
–
|
–
|
GIOVINAZZO
|
13,38
|
30,77
|
–
|
–
|
–
|
GRAVINA IN PUGLIA
|
10,02
|
26,95
|
–
|
–
|
–
|
GRUMO APPULA
|
14,73
|
36,94
|
–
|
–
|
–
|
LOCOROTONDO
|
14,62
|
36,08
|
–
|
–
|
–
|
MODUGNO
|
15,92
|
38,10
|
–
|
–
|
–
|
MOLA DI BARI
|
9,55
|
20,98
|
–
|
–
|
–
|
MOLFETTA
|
11,95
|
25
|
–
|
–
|
–
|
MONOPOLI
|
11,71
|
25,42
|
–
|
–
|
–
|
NOCI
|
12,50
|
27,94
|
–
|
–
|
–
|
NOICATTARO
|
11,63
|
25,97
|
–
|
–
|
–
|
PALO DEL COLLE
|
14,73
|
35,55
|
–
|
–
|
–
|
POGGIORSINI
|
11,78
|
33,33
|
–
|
–
|
–
|
POLIGNANO A MARE
|
10,82
|
22,70
|
–
|
–
|
–
|
PUTIGNANO
|
13,79
|
29,96
|
–
|
–
|
–
|
RUTIGLIANO
|
10,81
|
25,74
|
–
|
–
|
–
|
RUVO DI PUGLIA
|
11,26
|
26,36
|
–
|
–
|
–
|
SAMMICHELE DI BARI
|
8,46
|
24,04
|
–
|
–
|
–
|
SANNICANDRO DI BARI
|
10,16
|
24,84
|
–
|
–
|
–
|
SANTERAMO IN COLLE
|
11,35
|
28,44
|
–
|
–
|
–
|
TERLIZZI
|
11,87
|
26,40
|
–
|
–
|
–
|
TORITTO
|
9,97
|
24,16
|
–
|
–
|
–
|
TRIGGIANO
|
12,56
|
26,71
|
–
|
–
|
–
|
TURI
|
9,99
|
24,24
|
–
|
–
|
–
|
VALENZANO
|
13,18
|
28,86
|
–
|
–
|
–
|
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|
10 su 10
|
12,76
|
29,72
|
–
|
–
|
–
|
ANDRIA
|
15,10
|
33,76
|
–
|
–
|
–
|
BARLETTA
|
12,70
|
28,48
|
–
|
–
|
–
|
BISCEGLIE
|
10,37
|
23,55
|
–
|
–
|
–
|
CANOSA DI PUGLIA
|
8,90
|
21,76
|
–
|
–
|
–
|
MARGHERITA DI SAVOIA
|
11,06
|
22,90
|
–
|
–
|
–
|
MINERVINO MURGE
|
8,34
|
28,12
|
–
|
–
|
–
|
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|
9,83
|
24,92
|
–
|
–
|
–
|
SPINAZZOLA
|
9,60
|
24,92
|
–
|
–
|
–
|
TRANI
|
14,95
|
37,02
|
–
|
–
|
–
|
TRINITAPOLI
|
15,08
|
36,35
|
–
|
–
|
–
|
BRINDISI
|
19 su 20
|
11,53
|
26,71
|
–
|
–
|
–
|
BRINDISI
|
11,71
|
26,92
|
–
|
–
|
–
|
CAROVIGNO
|
9,74
|
22,72
|
–
|
–
|
–
|
CEGLIE MESSAPICA
|
12,72
|
29,4
|
–
|
–
|
–
|
CELLINO SAN MARCO
|
10,46
|
24,69
|
–
|
–
|
–
|
CISTERNINO
|
10,66
|
25,52
|
–
|
–
|
–
|
ERCHIE
|
15,03
|
36,95
|
–
|
–
|
–
|
FASANO
|
9,96
|
23,74
|
–
|
–
|
–
|
FRANCAVILLA FONTANA
|
11,17
|
24,31
|
–
|
–
|
–
|
LATIANO
|
15,33
|
37,66
|
–
|
–
|
–
|
MESAGNE
|
10,99
|
23,97
|
–
|
–
|
–
|
ORIA
|
11,01
|
24,91
|
–
|
–
|
–
|
OSTUNI
|
11,18
|
24,71
|
–
|
–
|
–
|
SAN DONACI
|
9,90
|
22,02
|
–
|
–
|
–
|
SAN MICHELE SALENTINO
|
9,88
|
21,44
|
–
|
–
|
–
|
SAN PANCRAZIO SALENTINO
|
10,19
|
23,79
|
–
|
–
|
–
|
SAN PIETRO VERNOTICO
|
11,47
|
26,10
|
–
|
–
|
–
|
SAN VITO DEI NORMANNI
|
13,11
|
34,04
|
–
|
–
|
–
|
TORCHIAROLO
|
16,01
|
39,75
|
–
|
–
|
–
|
TORRE SANTA SUSANNA
|
10,96
|
25,12
|
–
|
–
|
–
|
VILLA CASTELLI
|
13,47
|
30,84
|
–
|
–
|
–
|
FOGGIA
|
60 su 61
|
10,66
|
25,07
|
–
|
–
|
–
|
ACCADIA
|
13,11
|
31,84
|
–
|
–
|
–
|
ALBERONA
|
5,47
|
15,97
|
–
|
–
|
–
|
ANZANO DI PUGLIA
|
3,13
|
11,32
|
–
|
–
|
–
|
APRICENA
|
12,00
|
27,83
|
–
|
–
|
–
|
ASCOLI SATRIANO
|
8,63
|
24,60
|
–
|
–
|
–
|
BICCARI
|
9,41
|
26,11
|
–
|
–
|
–
|
BOVINO
|
6,08
|
17,53
|
–
|
–
|
–
|
CAGNANO VARANO
|
12,60
|
28,56
|
–
|
–
|
–
|
CANDELA
|
9,92
|
25,77
|
–
|
–
|
–
|
CARAPELLE
|
10,37
|
24,08
|
–
|
–
|
–
|
CARLANTINO
|
4,22
|
12,97
|
–
|
–
|
–
|
CARPINO
|
7,40
|
18,88
|
–
|
–
|
–
|
CASALNUOVO MONTEROTARO
|
6,41
|
18,73
|
–
|
–
|
–
|
CASALVECCHIO DI PUGLIA
|
9,71
|
28,17
|
–
|
–
|
–
|
CASTELLUCCIO DEI SAURI
|
8,20
|
21,88
|
–
|
–
|
–
|
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
|
4,99
|
14,55
|
–
|
–
|
–
|
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA
|
6,38
|
19,39
|
–
|
–
|
–
|
CELENZA VALFORTORE
|
6,47
|
19,91
|
–
|
–
|
–
|
CELLE DI SAN VITO
|
6,76
|
14,53
|
–
|
–
|
–
|
CERIGNOLA
|
8,70
|
19,57
|
–
|
–
|
–
|
CHIEUTI
|
6,87
|
18,60
|
–
|
–
|
–
|
DELICETO
|
9,27
|
24,58
|
–
|
–
|
–
|
FAETO
|
3,45
|
11,11
|
–
|
–
|
–
|
FOGGIA
|
13,55
|
30,79
|
–
|
–
|
–
|
ISCHITELLA
|
8,51
|
19,92
|
–
|
–
|
–
|
ISOLE TREMITI
|
13,78
|
25,51
|
–
|
–
|
–
|
LESINA
|
10,84
|
26,01
|
–
|
–
|
–
|
LUCERA
|
12,21
|
31,19
|
–
|
–
|
–
|
MANFREDONIA
|
12,37
|
26,29
|
–
|
–
|
–
|
MATTINATA
|
12,35
|
29,51
|
–
|
–
|
–
|
MONTE SANT’ANGELO
|
9,66
|
24,66
|
–
|
–
|
–
|
MONTELEONE DI PUGLIA
|
11,33
|
26,61
|
–
|
–
|
–
|
MOTTA MONTECORVINO
|
6,82
|
25,14
|
–
|
–
|
–
|
ORDONA
|
19,27
|
46,66
|
–
|
–
|
–
|
ORSARA DI PUGLIA
|
6,17
|
19,29
|
–
|
–
|
–
|
ORTA NOVA
|
9,53
|
21,51
|
–
|
–
|
–
|
PANNI
|
5,07
|
17,54
|
–
|
–
|
–
|
PESCHICI
|
6,73
|
16,06
|
–
|
–
|
–
|
PIETRAMONTECORVINO
|
8,10
|
22,87
|
–
|
–
|
–
|
POGGIO IMPERIALE
|
9,25
|
22,34
|
–
|
–
|
–
|
RIGNANO GARGANICO
|
8,60
|
23,92
|
–
|
–
|
–
|
ROCCHETTA SANT’ANTONIO
|
10,86
|
33,05
|
–
|
–
|
–
|
RODI GARGANICO
|
10,05
|
20,92
|
–
|
–
|
–
|
ROSETO VALFORTORE
|
3,33
|
8,72
|
–
|
–
|
–
|
SAN GIOVANNI ROTONDO
|
10,93
|
25,92
|
–
|
–
|
–
|
SAN MARCO IN LAMIS
|
9,02
|
20,46
|
–
|
–
|
–
|
SAN MARCO LA CATOLA
|
2,52
|
8,23
|
–
|
–
|
–
|
SAN NICANDRO GARGANICO
|
6,71
|
16,93
|
–
|
–
|
–
|
SAN PAOLO DI CIVITATE
|
6,68
|
19,19
|
–
|
–
|
–
|
SAN SEVERO
|
10,63
|
23,84
|
–
|
–
|
–
|
SANT’AGATA DI PUGLIA
|
8,73
|
23,16
|
–
|
–
|
–
|
SERRACAPRIOLA
|
11,44
|
29,49
|
–
|
–
|
–
|
STORNARA
|
8,28
|
21,27
|
–
|
–
|
–
|
STORNARELLA
|
10,18
|
23,14
|
–
|
–
|
–
|
TORREMAGGIORE
|
9,40
|
22,16
|
–
|
–
|
–
|
TROIA
|
9,45
|
28,99
|
–
|
–
|
–
|
VICO DEL GARGANO
|
8,00
|
18,62
|
–
|
–
|
–
|
VIESTE
|
8,79
|
19,72
|
–
|
–
|
–
|
VOLTURARA APPULA
|
3,96
|
13,27
|
–
|
–
|
–
|
VOLTURINO
|
8,06
|
23,38
|
–
|
–
|
–
|
ZAPPONETA
|
11,60
|
28,12
|
–
|
–
|
–
|
LECCE
|
96 su 96
|
12,18
|
27,84
|
–
|
–
|
–
|
ALESSANO
|
8,67
|
21,42
|
–
|
–
|
–
|
ALEZIO
|
10,56
|
23,40
|
–
|
–
|
–
|
ALLISTE
|
7,92
|
17,79
|
–
|
–
|
–
|
ANDRANO
|
10,82
|
26,44
|
–
|
–
|
–
|
ARADEO
|
8,57
|
19,98
|
–
|
–
|
–
|
ARNESANO
|
14,11
|
37,76
|
–
|
–
|
–
|
BAGNOLO DEL SALENTO
|
15,95
|
37,19
|
–
|
–
|
–
|
BOTRUGNO
|
11,11
|
25,56
|
–
|
–
|
–
|
CALIMERA
|
17,43
|
43,20
|
–
|
–
|
–
|
CAMPI SALENTINA
|
12,63
|
27,52
|
–
|
–
|
–
|
CANNOLE
|
10,46
|
27,85
|
–
|
–
|
–
|
CAPRARICA DI LECCE
|
10,46
|
26,70
|
–
|
–
|
–
|
CARMIANO
|
11,81
|
27,97
|
–
|
–
|
–
|
CARPIGNANO SALENTINO
|
10,47
|
25,69
|
–
|
–
|
–
|
CASARANO
|
14,26
|
32,82
|
–
|
–
|
–
|
CASTRI DI LECCE
|
17,33
|
32,83
|
–
|
–
|
–
|
CASTRIGNANO DE’ GRECI
|
8,67
|
21,47
|
–
|
–
|
–
|
CASTRIGNANO DEL CAPO
|
8,68
|
20,66
|
–
|
–
|
–
|
CASTRO
|
12,85
|
31,93
|
–
|
–
|
–
|
CAVALLINO
|
12,67
|
28,82
|
–
|
–
|
–
|
COLLEPASSO
|
10,38
|
24,16
|
–
|
–
|
–
|
COPERTINO
|
11,21
|
25,12
|
–
|
–
|
–
|
CORIGLIANO D’OTRANTO
|
16,84
|
37,00
|
–
|
–
|
–
|
CORSANO
|
7,80
|
22,70
|
–
|
–
|
–
|
CURSI
|
12,21
|
29,25
|
–
|
–
|
–
|
CUTROFIANO
|
12,73
|
31,52
|
–
|
–
|
–
|
DISO
|
12,76
|
31,34
|
–
|
–
|
–
|
GAGLIANO DEL CAPO
|
10,14
|
28,49
|
–
|
–
|
–
|
GALATINA
|
11,51
|
25,68
|
–
|
–
|
–
|
GALATONE
|
10,34
|
23,61
|
–
|
–
|
–
|
GALLIPOLI
|
10,73
|
23,37
|
–
|
–
|
–
|
GIUGGIANELLO
|
11,61
|
29,25
|
–
|
–
|
–
|
GIURDIGNANO
|
9,94
|
26,10
|
–
|
–
|
–
|
GUAGNANO
|
11,73
|
27,00
|
–
|
–
|
–
|
LECCE
|
15,04
|
30,77
|
–
|
–
|
–
|
LEQUILE
|
12,91
|
28,20
|
–
|
–
|
–
|
LEVERANO
|
10,44
|
23,16
|
–
|
–
|
–
|
LIZZANELLO
|
12,47
|
28,31
|
–
|
–
|
–
|
MAGLIE
|
18,48
|
37,98
|
–
|
–
|
–
|
MARTANO
|
16,37
|
37,11
|
–
|
–
|
–
|
MARTIGNANO
|
13,00
|
30,84
|
–
|
–
|
–
|
MATINO
|
9,24
|
20,58
|
–
|
–
|
–
|
MELENDUGNO
|
10,70
|
24,24
|
–
|
–
|
–
|
MELISSANO
|
9,35
|
20,55
|
–
|
–
|
–
|
MELPIGNANO
|
15,72
|
38,23
|
–
|
–
|
–
|
MIGGIANO
|
10,56
|
22,51
|
–
|
–
|
–
|
MINERVINO DI LECCE
|
8,85
|
25,07
|
–
|
–
|
–
|
MONTERONI DI LECCE
|
16,15
|
38,08
|
–
|
–
|
–
|
MONTESANO SALENTINO
|
9,11
|
25,27
|
–
|
–
|
–
|
MORCIANO DI LEUCA
|
7,19
|
17,41
|
–
|
–
|
–
|
MURO LECCESE
|
11,25
|
23,82
|
–
|
–
|
–
|
NARDO’
|
12,18
|
27,13
|
–
|
–
|
–
|
NEVIANO
|
12,63
|
32,73
|
–
|
–
|
–
|
NOCIGLIA
|
10,51
|
25,77
|
–
|
–
|
–
|
NOVOLI
|
13,27
|
27,62
|
–
|
–
|
–
|
ORTELLE
|
9,44
|
27,99
|
–
|
–
|
–
|
OTRANTO
|
11,73
|
26,40
|
–
|
–
|
–
|
PALMARIGGI
|
13,21
|
26,62
|
–
|
–
|
–
|
PARABITA
|
10,25
|
23,50
|
–
|
–
|
–
|
PATU’
|
13,21
|
31,55
|
–
|
–
|
–
|
POGGIARDO
|
10,82
|
26,68
|
–
|
–
|
–
|
PORTO CESAREO
|
13,16
|
35,15
|
–
|
–
|
–
|
PRESICCE-ACQUARICA
|
11,96
|
28,46
|
–
|
–
|
–
|
RACALE
|
13,25
|
30,34
|
–
|
–
|
–
|
RUFFANO
|
8,13
|
17,52
|
–
|
–
|
–
|
SALICE SALENTINO
|
11,93
|
25,63
|
–
|
–
|
–
|
SALVE
|
8,66
|
18,80
|
–
|
–
|
–
|
SAN CASSIANO
|
12,36
|
31,38
|
–
|
–
|
–
|
SAN CESARIO DI LECCE
|
13,79
|
30,30
|
–
|
–
|
–
|
SAN DONATO DI LECCE
|
12,26
|
31,17
|
–
|
–
|
–
|
SAN PIETRO IN LAMA
|
15,71
|
42,05
|
–
|
–
|
–
|
SANARICA
|
10,05
|
22,05
|
–
|
–
|
–
|
SANNICOLA
|
8,90
|
19,66
|
–
|
–
|
–
|
SANTA CESAREA TERME
|
11,75
|
29,13
|
–
|
–
|
–
|
SCORRANO
|
10,36
|
23,63
|
–
|
–
|
–
|
SECLI’
|
9,86
|
23,79
|
–
|
–
|
–
|
SOGLIANO CAVOUR
|
17,84
|
38,12
|
–
|
–
|
–
|
SOLETO
|
13,00
|
27,48
|
–
|
–
|
–
|
SPECCHIA
|
8,55
|
20,60
|
–
|
–
|
–
|
SPONGANO
|
9,75
|
27,05
|
–
|
–
|
–
|
SQUINZANO
|
12,75
|
29,70
|
–
|
–
|
–
|
STERNATIA
|
15,17
|
32,91
|
–
|
–
|
–
|
SUPERSANO
|
9,56
|
20,98
|
–
|
–
|
–
|
SURANO
|
8,43
|
21,93
|
–
|
–
|
–
|
SURBO
|
15,25
|
36,89
|
–
|
–
|
–
|
TAURISANO
|
7,28
|
17,61
|
–
|
–
|
–
|
TAVIANO
|
10,46
|
22,82
|
–
|
–
|
–
|
TIGGIANO
|
11,13
|
31,40
|
–
|
–
|
–
|
TREPUZZI
|
13,66
|
31,84
|
–
|
–
|
–
|
TRICASE
|
13,18
|
34,89
|
–
|
–
|
–
|
TUGLIE
|
10,50
|
23,12
|
–
|
–
|
–
|
UGENTO
|
7,93
|
17,39
|
–
|
–
|
–
|
UGGIANO LA CHIESA
|
17,32
|
40,10
|
–
|
–
|
–
|
VEGLIE
|
15,50
|
37,07
|
–
|
–
|
–
|
VERNOLE
|
10,35
|
27,72
|
–
|
–
|
–
|
ZOLLINO
|
13,55
|
30,87
|
–
|
–
|
–
|
TARANTO
|
29 su 29
|
11,23
|
25,67
|
–
|
–
|
–
|
AVETRANA
|
8,77
|
19,14
|
–
|
–
|
–
|
CAROSINO
|
10,35
|
24,33
|
–
|
–
|
–
|
CASTELLANETA
|
11,33
|
25,67
|
–
|
–
|
–
|
CRISPIANO
|
10,78
|
24,26
|
–
|
–
|
–
|
FAGGIANO
|
11,37
|
23,75
|
–
|
–
|
–
|
FRAGAGNANO
|
10,22
|
24,19
|
–
|
–
|
–
|
GINOSA
|
8,98
|
21,80
|
–
|
–
|
–
|
GROTTAGLIE
|
9,68
|
21,79
|
–
|
–
|
–
|
LATERZA
|
15,97
|
42,59
|
–
|
–
|
–
|
LEPORANO
|
11,82
|
26,20
|
–
|
–
|
–
|
LIZZANO
|
9,69
|
23,98
|
–
|
–
|
–
|
MANDURIA
|
13,45
|
34,58
|
–
|
–
|
–
|
MARTINA FRANCA
|
12,10
|
27,57
|
–
|
–
|
–
|
MARUGGIO
|
11,93
|
27,26
|
–
|
–
|
–
|
MASSAFRA
|
11,34
|
26,93
|
–
|
–
|
–
|
MONTEIASI
|
11,49
|
27,34
|
–
|
–
|
–
|
MONTEMESOLA
|
14,08
|
36,09
|
–
|
–
|
–
|
MONTEPARANO
|
10,55
|
27,41
|
–
|
–
|
–
|
MOTTOLA
|
8,59
|
23,17
|
–
|
–
|
–
|
PALAGIANELLO
|
9,75
|
22,92
|
–
|
–
|
–
|
PALAGIANO
|
12,21
|
25,52
|
–
|
–
|
–
|
PULSANO
|
12,46
|
26,36
|
–
|
–
|
–
|
ROCCAFORZATA
|
13,49
|
29,31
|
–
|
–
|
–
|
SAN GIORGIO IONICO
|
9,61
|
23,58
|
–
|
–
|
–
|
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
|
9,52
|
25,85
|
–
|
–
|
–
|
SAVA
|
9,43
|
21,84
|
–
|
–
|
–
|
STATTE
|
10,47
|
23,04
|
–
|
–
|
–
|
TARANTO
|
11,43
|
24,33
|
–
|
–
|
–
|
TORRICELLA
|
12,35
|
30,80
|
–
|
–
|
–
(dati: fonte ministero dell’Interno)
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