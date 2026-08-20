Di seguito il comunicato:

Tra l’avanzata dell’intelligenza artificiale e il progressivo invecchiamento della popolazione, il mercato del lavoro italiano si scopre vulnerabile in settori chiave per il futuro del Paese: ingegneria, tech e sanità. È quanto emerge dagli ultimi dati dell’ Indeed Hiring Lab – il dipartimento di ricerca economica del sito numero 1 al mondo per chi cerca e offre lavoro – che ha individuato le categorie professionali “hard to fill” (difficili da ricoprire), ovvero quelle per cui gli annunci di lavoro registrano il minor numero di candidature al giorno rispetto alla media degli annunci postati sul portale italiano.

La Top 10 delle categorie professionali più in sofferenza

“L’analisi delle categorie professionali più difficili da ricoprire evidenzia difficoltà soprattutto nell’ambito ingegneristico e tecnologico, oltre che in quello sanitario” spiega Lisa Feist, economista di Indeed. “Nell’ambito della progettazione tecnica e dello sviluppo informatico, le candidature giornaliere per posizioni legate all’ingegneria industriale, elettronica e meccanica e allo sviluppo software scendono di oltre il 70% rispetto alla media nazionale degli annunci di lavoro. In sofferenza anche le professioni nell’ecosistema di gestione e comunicazione del dato, con flussi di candidatura ridotti per i profili di matematica, statistica e information design. Non è da meno il comparto sanitario e assistenziale, dove la contrazione delle risposte giornaliere registra valori notevolmente inferiori alla media sia per i farmacisti, sia per i tecnici sanitari e per medicina e chirurgia.”

Di seguito l’elenco delle categorie che hanno registrato il numero minore di candidature giornaliere agli annunci di lavoro pubblicati sul portale italiano di Indeed:

1. Ingegneria industriale ed elettronica (con -76% rispetto alla media delle candidature ricevute per annuncio postato sul portale)

2. Sviluppo software (-72%)

3. Farmacia (-71%)

4. Ingegneria meccanica (-70%)

Seguono poi i seguenti settori:

5. Information design e ricerca (-68%)

6. Tecnico sanitario (-67%)

7. Ingegneria civile (-60%)

8. Matematica e statistica (-58%)

9. Bellezza e benessere (-57%)

10. Medicina e chirurgia (-57%)

La mappa del mismatch: le regioni più in difficoltà

La Lombardia è la regione che registra la maggiore pressione. Si posiziona infatti stabilmente al primo posto per volume di annunci in tutti i settori “hard to fill” analizzati. Il caso più emblematico è rappresentato dall’area Matematica e statistica, dove il 50% degli annunci di lavoro postati su Indeed in Italia si concentra in territorio lombardo. Lazio e Veneto si alternano al secondo posto in classifica per la maggior parte delle categorie professionali “hard to fill”.

Reliability Engineer: la mansione in assoluto più difficile da ricoprire

Scendendo nel dettaglio delle qualifiche professionali, la mansione in assoluto più difficile da ricoprire vede i Reliability Engineer in cima alla lista (con il 95% di candidature in meno rispetto alla media degli annunci). Le posizioni sono concentrate principalmente in Piemonte – dove vengono postati il 27% del totale annunci e in Emilia-Romagna, che raccoglie il 22% delle offerte per questa mansione.

Metodologia

Le classifiche sono state realizzate sulla base delle offerte di lavoro pubblicate sul dominio italiano della piattaforma Indeed e delle relative candidature ricevute. Sono stati analizzati gli annunci di lavoro compresi nel periodo tra gennaio e giugno 2026 e i settori con più di 500 annunci. Per ogni categoria e posizione, è stato considerato il numero di candidature giornaliere inviate nei i primi 30 giorni di pubblicazione.