Di seguito una comunicazione di Plastic-Puglia:

Nuove opportunità di lavoro a Monopoli. La Plastic-Puglia S.r.l., leader nel settore dell’irrigazione a goccia e con sede in viale Aldo Moro, ha avviato la selezione di un addetto da destinare al Parco Floro-Faunistico interno, un’area verde che ospita piante di gran pregio e animali rari provenienti da ogni parte del mondo. Il Parco rappresenta da sempre un elemento distintivo della realtà aziendale.

La figura richiesta si occuperà della manutenzione delle aree verdi, della cura degli animali presenti e della pulizia degli spazi. Si tratta di un ruolo che richiede dedizione, passione per la natura e attenzione quotidiana al benessere degli animali e alla valorizzazione del Parco.

Saranno considerate preferenziali precedenti esperienze in mansioni simili e la residenza a Monopoli o nei comuni limitrofi.

Gli interessati possono candidarsi inviando una e-mail a lavoro@plasticpuglia.com