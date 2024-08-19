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Puglia: promozione del libro e della lettura Giunta regionale

20 Agosto 2024
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Di Nino Sangerardi:

Regione Puglia intende sostenere la nascita di nuove comunità di lettori anche tramite sottoscrizione di protocolli d’intesa con Enti di particolare rilievo nazionale e internazionale, con l’obiettivo di sviluppare attività congiunte di sensibilizzazione valorizzazione e promozione del libro e della lettura “ potenziando così le occasioni e gli strumenti del cambiamento culturale e sociale che attraverso la lettura si può raggiungere”.

A conclusione del percorso intrapreso con l’istituzione dei Poli Biblio Museali di Brindisi e Foggia e Lecce e Taranto e Provincia Bat,  la Regione ha formalizzato , nel 2023, la nascita del Sistema regionale dei servizi bibliotecari e la costituzione del Catalogo unico del patrimonio delle 234 biblioteche pugliesi di ogni ordine e grado che consta di circa tre milioni di documenti ed è fruito da quasi 200 mila utenti utilizzando il portale internet Biblioteche di Puglia.

Quindi l’approvazione, da parte della Giunta regionale, dell’accordo– per la valorizzazione promozione e diffusione della lettura– con Anci(associazione nazionale Comuni italiani), CPLL(centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura con sede in Roma), Teatro pubblico pugliese.

Le Parti s’impegnano, tra l’altro, a collaborare per ideare attivare e consolidare ogni utile iniziativa e sinergia finalizzate alla valorizzazione diffusione e promozione della lettura, nonché al sostegno dell’intera filiera del libro per ottimizzare e qualificare le rispettive programmazioni.

Verrà costituito un Tavolo di lavoro formato da rappresentanti della Regione(direttore dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio o suo delegato), dell’Anci(presidente o suo delegato), del Cepell(presidente o suo delegato) e del Teatro pubblico pugliese(presidente o suo delegato).

Il protocollo d’intesa dura  cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa formale comunicazione tra i contraenti.

A proposito di lettura, forse  è utile riportare quanto scritto, il 10 agosto 2012, da Franco Ferrarotti(professore emerito di Sociologia  all’Università “La Sapienza “ di Roma) nel libro “ Un popolo di frenetici informatissimi idioti” Zolfanelli Editore.

Ecco : “ Due logiche si contendono, nel mondo odierno, la lealtà, se non la devozione, degli esseri umani: la logica della lettura e la logica dell’audiovisivo. In più luoghi sono tornato su questo tema arduo e affascinante. La logica della lettura è analitica, cartesiana, una parola dopo l’altra, una riga, una pagina dopo l’altra. Ha bisogno di  silenzio, concentrazione. Situazioni, oggi, difficili da ottenere e godere. Sono i nuovi privilegi.

La logica dell’audiovisivo colpisce invece con l’immagine sintetica; premia e stimola l’emotività contro la freddezza del ragionamento; incanta e assorbe ai limiti dell’ipnosi. L’homo sapiens socratico viene sostituito dall’homo sentiens e dall’homo videns.Cade il vincolo logico. Si ignora l’antefatto. Tutto è schiacciato sul presente. Vince l’immediato. Non ha più senso la scansione temporale. Si dimentica la consecutio temporum… Il tempo dei giovani  è assorbito da musica, Internet, televisione. Scarso è l’interesse per gli spettacoli classici. Il loro modo di comunicare è l’uso del cellulare, degli sms, delle chat. Siamo dunque di fronte a un problema con cui le scienze della formazione, insieme con tutte le agenzie della socializzazione primaria, dovranno fare i conti(famiglie, scuola, chiesa, sindacati, partiti): giovani, adolescenti—prigionieri della rete internet e vittime di una obesità precoce. Seduti come patate assorte davanti allo schermo dei videogiochi invece di giocare e vivere all’aria aperta”.


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