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Puglia: pronto soccorso e ricoveri d’urgenza, ordinanza TESTO Del presidente della Regione

20 Agosto 2021
Ospedale San Pio chiuso

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia ha emanato l’ordinanza num. 275 sulla “Riorganizzazione dell’attività dei Pronto soccorso e garanzia dei ricoveri in urgenza” che dispone:

Art. 1

(Potenziamento della rete emergenziale)

1. Fermo restando quanto disposto con l’Ordinanza n.261 del 6 agosto 2021,  con decorrenza immediata e fino al 31 agosto 2021, salvo proroga, per le medesime finalità già rappresentate nella stessa ordinanza 261/2021, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, oltre ai provvedimenti già previsti dalla citata ordinanza, potranno – in estremo subordine – adottare provvedimenti urgenti per il coinvolgimento nelle attività nell’ambito delle postazioni di Continuità assistenziale collocate in zone filtro in prossimità del Pronto Soccorso, anche di:

a. Medici in Formazione Specifica in Medicina Generale secondo i termini e le modalità definiti dalla normativa emergenziale;

b. Medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica che non hanno ancora iniziato a frequentare il primo anno di corso.

ORDINANZA n. 275-2021(1)


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