Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 20 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.764 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 80 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di Brindisi, 4 nella provincia BAT, 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione.

Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui il totale odierno resta di 80 casi.

Non è stato registrato nessun decesso.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.789.492 test.

245.889 sono i pazienti guariti.

1.775 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 254.323, così suddivisi:

95.413 nella Provincia di Bari;

25.639 nella Provincia di Bat;

19.916 nella Provincia di Brindisi;

45.280 nella Provincia di Foggia;

27.253 nella Provincia di Lecce;

39.616 nella Provincia di Taranto;

833 attribuiti a residenti fuori regione;

373 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 20.7.2021 è disponibile al link:

http://rpu.gl/VJdvE