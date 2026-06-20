Non la voglio come fan perché non c’era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.

Ma soprattutto la questione della foto che, secondo Trump, la Meloni ha “implorato” di fare, una cosa che gli “ha fatto pena”. Ora, c’è chi disquisisce sulla traduzione di quelle parole dette durante l’intervista a La7, comunque il tono è asssolutamente irrispettoso. Del resto il presidente statunitense in carica non ha brillato per stile.

Allora andiamo a ripescare un altro vertice G7, quello tenuto in Puglia due anni fa: a Fasano. C’era Joe Biden. Un uomo educato innanzitutto. Che non ha fatto mancare alcun rispetto alla presidente ospitante. E, si pensi, era pure di parte avversa. Ma l’educazione non dipende da cosa si voti. Ci si sta accorgendo (finalmente) di chi c’è in carica ora? A parte il fatto che fare immagini pubbliche con Trump non è poi così edificante (lo ricordiamo tutti alle prese con giovanissime in atteggiamenti deprecabili legati al caso Epstein).

Sono passati due anni dal G7 di Fasano. Com’è cambiato tutto. In peggio.