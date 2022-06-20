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Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia: 1163666 positivi a test corona virus, incremento di 1433 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 giugno 2022

1.433

Nuovi casi

5.876

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 435
Provincia di Bat: 183
Provincia di Brindisi: 114
Provincia di Foggia: 269
Provincia di Lecce: 278
Provincia di Taranto: 130
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 4
25.095

Persone attualmente positive

218

Persone ricoverate in area non critica

7

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.163.666

Casi totali

11.227.010

Test eseguiti

1.129.990

Persone guarite

8.581

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 382.831
Provincia di Bat: 102.546
Provincia di Brindisi: 108.311
Provincia di Foggia: 170.927
Provincia di Lecce: 230.938
Provincia di Taranto: 155.460
Residenti fuori regione: 8.902
Provincia in definizione: 3.751

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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