Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 435
Provincia di Bat: 183
Provincia di Brindisi: 114
Provincia di Foggia: 269
Provincia di Lecce: 278
Provincia di Taranto: 130
Residenti fuori regione: 20
Provincia in definizione: 4
25.095
Persone attualmente positive
218
Persone ricoverate in area non critica
7
Persone in terapia intensiva
1.129.990
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 382.831
Provincia di Bat: 102.546
Provincia di Brindisi: 108.311
Provincia di Foggia: 170.927
Provincia di Lecce: 230.938
Provincia di Taranto: 155.460
Residenti fuori regione: 8.902
Provincia in definizione: 3.751