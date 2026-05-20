Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Importante passo avanti per l’iter di approvazione del PUG. La Regione Puglia ha dato l’ok al Piano

Urbanistico Generale inviato dal Comune di Martina a dicembre dello scorso anno.

La Giunta regionale, al termine dell’attività istruttoria svolta dagli uffici regionali della Sezione

Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paeseggio, con delibera n. 603 del 18

maggio 2026 ha attestato la compatibilità del PUG alla legge regionale 20/2001. Contestualmente

all’attestazione di compatibilità, la delibera contiene alcune richieste di modifica degli uffici

regionali competenti, come prevede il procedimento.

Il provvedimento è stato notificato questa mattina al Comune.

Si tratta di una tappa importante di un percorso lungo e complesso che vede impegnati

l’Amministrazione Comunale e gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e

Paesaggio.

Si ricorda che il PUG è stato inviato a Bari a dicembre dello scorso anno dagli uffici del Settore

Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggio al termine del lavoro di adeguamento del Piano

alle osservazioni accolte dal Consiglio Comunale con delibera n. 65 del 29 luglio 2025.

Dopo l’ok della Giunta Regionale, il Sindaco di Martina Gianfranco Palmisano, entro il 19 giugno

prossimo ( ossia entro 180 giorni dall’invio del PUG in Regione da parte del Comune) convocherà

la conferenza dei servizi con Regione Puglia, Provincia di Taranto e Ministero dei Beni Culturali.

Successivamente saranno apportate le modifiche al Piano, per l’attestazione di compatibilità finale

della Regione e per il passaggio conclusivo in Consiglio Comunale.

Si apre quindi una nuova fase verso l’approvazione del PUG, il più importante strumento

urbanistico che definisce le linee di sviluppo e di tutela del territorio.