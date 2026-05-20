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Carburanti, la volatilità (ora verso l’alto) dei prezzi: Puglia-Italia, lo stesso giorno degli ultimi otto anni Raffronto

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In queste ore c’è da capire se vi sia ed eventualmente in che termini un nuovo provvedimento governativo sulle accise. Il costo dei carburanti incide sui consumatori ma anche ovviamente sui distributori. Ad esempio, un carico di trentaseimila litri fra gasolio e benzina, costato la settimana scorsa 76mila euro al distributore Enilive di Martina Franca, nello stesso giorno dell’anno scorso e nelle stesse proporzioni fra i carburanti era costato 60mila euro.

Questa la situazione dei prezzi applicati alla clientela negli ultimi anni. Sempre Enilive, Puglia (e grosso modo tutta Italia).

Preso a riferimento il giorno 11 maggio, questo il costo di un litro di gasolio alla pompa (si noti il 2020, anno del corona virus):

2018-1,499

2019-1,519

2020-1,229

2021-1,449

2022-1,829

2023-1,644

2924-1,729

2025-1,609

2026-1,999

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