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Camminando per le vie di Bari potresti “incappare” in una lezione di danza classica DAB 26 a fine mese

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bari danza strada

Scritto da Puglia culture:

Camminando per Bari, potresti trovarti davanti una performance di danza classica e unirti alla classe.
“Le classique c’est chic!” nasce per togliere la danza classica dall’idea che appartenga solo ad alcuni corpi, ad alcune età, ad alcune storie.
Non è esattamente una lezione: è una performance urbana pensata soprattutto per chi non ha mai danzato. Non hai bisogno di conoscere i passi, né di sentirti “portatə”. Hai bisogno solo di concederti la possibilità di ascoltare e riscoprire il corpo in un modo diverso, riappropriandoti anche degli spazi della tua città.
Le classique c’est chic!
di e con Anna Basti
in esclusiva regionale per il DAB – DanzaABari.
Il 30 maggio a Largo Giannella, ore 18:00
Il 31 maggio in Piazza del Ferrarese, ore 11:00
Raggiungi il punto di ritrovo e partecipa liberamente e gratuitamente.

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