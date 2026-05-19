Scritto da Puglia culture:

Non è esattamente una lezione: è una performance urbana pensata soprattutto per chi non ha mai danzato. Non hai bisogno di conoscere i passi, né di sentirti “portatə”. Hai bisogno solo di concederti la possibilità di ascoltare e riscoprire il corpo in un modo diverso, riappropriandoti anche degli spazi della tua città.