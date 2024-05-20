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Fritrak - Trasporto acqua

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incidente stradale

La famiglia originaria di Orta Nova ma residente nella Bat era ieri a bordo della macchina che per cause da dettagliare è finita fuori controllo. Tratto di strada statale 16 in territorio di San Ferdinando di Puglia. Il conducente è la moglie del conducente, feriti, così come una figlia di cinque anni. Purtroppo la più piccola, otto mesi, è morta oggi a causa della gravità delle ferite. Era stata trasportata in elisoccorso alla Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo ma ogni tentativo di salvarla è stato vano.


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