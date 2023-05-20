Di seguito il comunicato:



Risponde positivamente la Struttura Regionale FIR-CB SER della Puglia, alla richiesta di attivazione avanzata da parte dell’Unità di Crisi della Struttura Nazionale e del Dipartimento di Protezione Civile, già impegnati nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna.

In 8, tra i molti volontarie e volontari pugliesi che si erano resi disponibili, sono partiti questa mattina, 20 maggio 2023, alle ore 6.00, per prestare il proprio supporto: la destinazione è Faenza, dove saranno impegnati nell’utilizzo dei moduli per le emergenze idrogeologiche messi a disposizione dalla Federazione Nazionale. Si tratta della prima squadra della Struttura Regionale Pugliese; un’altra è già in fase di preparazione.

“Come Presidente della Struttura Regionale, ho subito messo a disposizione alcuni dei volontari più preparati e competenti per questo tipo di attività; persone che hanno già vissuto situazioni analoghe”, ha dichiarato Luca Genco. Continua: ”Quando la Federazione chiama, noi siamo pronti a recepire le richieste di aiuto; abbiamo sempre svolto il nostro dovere di volontari che fanno parte di una rete, in tutto il territorio italiano, e siamo pronti, anche questa volta, con la forza di tanti volontari e mezzi, in quella che è diventata una situazione drammatica che tende a stento a migliorare. Siamo vicini alla popolazione e ai colleghi volontari dei territori colpiti dall’emergenza… lo facciamo con l’amore che ogni volontario può dare perché, sotto ogni divisa, c’è un grande cuore che batte” – ha concluso così Luca Genco, Presidente della Struttura Regionale FIR-CB SER della Puglia.