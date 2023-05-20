Buon compleanno ad Albano Carrisi. Il cantante, o più propriamente artista, di Cellino San Marco compie oggi 80 anni, “quattro volte venti” come lui ha detto.
Un tenore di livello mondiale, in coppia con Romina Power ha costituito fin dagli anni Sessanta un duo conosciuto in tutto il mondo, oltre ad avere rappresentato l’emblema della felicità del matrimonio. Poi la fine della relazione familiare.
Cantante ma anche attore, proprio con Romina in vari film, appunto nei Sessanta e Settanta.
Un orgoglio della Puglia, e dell’Italia, nel mondo.