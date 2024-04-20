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Dell’Erba, De Mola e (per tornarci) Vernola: i candidati pugliesi di Forza Italia al parlamento europeo La comunicazione del coordinatore regionale

20 Aprile 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Mauro D’Attis:

ELEZIONI EUROPEE. D’ATTIS (FI): “TAJANI CAPOLISTA? CHE ORGOGLIO! ECCO LA SQUADRA PUGLIESE AL SUO FIANCO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Antonio Tajani sarà capolista alle europee per Forza Italia e per noi è motivo di grande orgoglio: la sua è una decisione che qualifica la nostra proposta per le europee e rende l’Italia protagonista in Europa. La Puglia darà il suo contributo con tre candidati forti, autorevoli e di assoluta qualità schierati al fianco di Antonio Tajani. Si tratta di Paolo Dell’Erba (54 anni, imprenditore e consigliere della Regione Puglia), di Laura De Mola (54 anni, imprenditrice, capogruppo al Comune di Fasano e coordinatrice provinciale di Forza Italia di Brindisi), di Marcello Vernola, 63 anni, avvocato cassazionista e docente di Diritto Ambientale, già parlamentare europeo di Forza Italia e presidente della Provincia di Bari. A loro va un grande in bocca al lupo: è un appuntamento elettorale fondamentale per il partito e per il Paese e tutti noi, dirigenti e militanti, saremo in prima linea per il miglior risultato di Forza Italia e per proseguire nel solco della visione del nostro Silvio Berlusconi”.


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