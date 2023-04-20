Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



È stata inaugurata la mostra “Scorie illustrate”, ispirata dal calendario Serveco, presso il PACT, Polo Arti Cultura Turismo, nell’Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (Padiglione 107 della Fiera del Levante).

“Il progetto Serveco conferma che il linguaggio dell’arte, nella cooperazione virtuosa tra pubblico e privato, rappresenta uno degli strumenti più potenti per sostenere il perseguimento di un obiettivo ormai strategico per tutti: lo sviluppo sostenibile nell’ambito di un’economia circolare in cui tutto può essere efficacemente riutilizzato e restituito a nuova vita e a nuova bellezza.” Il commento del Direttore del Dipartimento Aldo Patruno

“ La sostenibilità non deve essere un concetto astratto, – ha affermato Grazia Di Bari, Consigliera Regionale delegata alla Cultura – e grazie a un progetto come questo possiamo far capire l’importanza del riuso dei materiali. Tutto può avere una nuova vita: per farlo servono creatività e impegno. Da tempo promuoviamo l’economia circolare, per cui il rifiuto diventa risorsa e l’approccio di Serveco per cui ‘i rifiuti sono un errore di design’ sposa appieno questo modo di vedere le cose. Auspichiamo che la mostra ‘Scorie illustrate’ faccia riflettere i visitatori e portarli verso quel cambiamento culturale che il periodo attuale ci impone. Ognuno di noi può fare qualcosa per l’ambiente.”

Il calendario Serveco è stato progettato, grazie alla tecnologia di Dimensione 3, perché allo scoccare del 31 dicembre non diventi obsoleto ma diventi un libro da conservare in libreria, grazie ai contenuti di qualità, attraverso l’incontro tra fumetti e poesia e il lavoro del direttore artistico del calendario, Piero Angelini e di Antonio Lillo, poeta e editore.

“Investire in cultura significa investire nel futuro – spiega Pierino Chirulli, CEO di Serveco – per questo da qualche anno a questa parte progettiamo e realizziamo un calendario che non solo non diventa un rifiuto, ma è anche occasione di sensibilizzazione attraverso l’arte e la cultura, mettendo a disposizione di tutti la nostra esperienza nel settore dell’economia circolare”.

“I rifiuti sono un errore di progettazione – ha dichiarato Guido Santilio, presidente della delegazione ADI Puglia e Basilicata – questa è un’occasione importante ci permette di mettere in evidenza come la sostenibilità, ambientale e sociale, sono ormai diventati elementi fondamentali nella cultura del progetto.”

La mostra “Scorie illustrate” porta in giro l’approccio di Serveco alla sostenibilità. Con alle spalle una esperienza di quasi quarant’anni nel settore dell’economia circolare, Serveco da qualche anno produce un calendario progettato per non essere gettato, al termine del periodo indicato, perché capace di trasformarsi in un libro. In questo caso, un libro illustrato. Il contenuto del calendario si è infatti dovuto adattare in questi anni, dovendo dimostrare un certo valore perché valga la pena conservarlo. Grazie alla direzione artistica del fumettista Piero Angelini e della consulenza di Antonio Lillo della casa editrice “Pietre vive” di Locorotondo, è stato possibile individuare componimenti poetici e illustratori che hanno dato valore anche artistico al calendario. Il calendario, che è un progetto di comunicazione ambientale integrata, è stato inserito nell’Adi Design Index 2021.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10am alle 5pm.

In occasione della inaugurazione della mostra “Scorie illustrate” è stato annunciata la presenza della mostra presso il padiglione della Regione Puglia al Salone del Libro di Torino.