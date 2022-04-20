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Puglia: 1018468 positivi a test corona virus, incremento di 8887 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 aprile 2022

8.887

Nuovi casi

40.812

Test giornalieri

20

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.092
Provincia di Bat: 510
Provincia di Brindisi: 1.039
Provincia di Foggia: 1.089
Provincia di Lecce: 1.681
Provincia di Taranto: 1.356
Residenti fuori regione: 91
Provincia in definizione: 29
101.417

Persone attualmente positive

587

Persone ricoverate in area non critica

39

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.018.468

Casi totali

10.304.035

Test eseguiti

908.861

Persone guarite

8.190

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 332.694
Provincia di Bat: 92.590
Provincia di Brindisi: 94.404
Provincia di Foggia: 151.026
Provincia di Lecce: 202.652
Provincia di Taranto: 134.460
Residenti fuori regione: 7.413
Provincia in definizione: 3.229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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