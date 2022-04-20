Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.092
Provincia di Bat: 510
Provincia di Brindisi: 1.039
Provincia di Foggia: 1.089
Provincia di Lecce: 1.681
Provincia di Taranto: 1.356
Residenti fuori regione: 91
Provincia in definizione: 29
101.417
Persone attualmente positive
587
Persone ricoverate in area non critica
39
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 332.694
Provincia di Bat: 92.590
Provincia di Brindisi: 94.404
Provincia di Foggia: 151.026
Provincia di Lecce: 202.652
Provincia di Taranto: 134.460
Residenti fuori regione: 7.413
Provincia in definizione: 3.229