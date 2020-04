Di Nino Sangerardi:

La struttura speciale della comunicazione in capo alla Giunta regionale ha definito l’elenco degli aventi diritto a far parte del Centro media Regionale,anno 2020. Ente quest’ultimo deputato all’acquisto di spazi pubblicitari sui mass media per campagne di comunicazione istituzionale sul territorio pugliese.

All’avviso pubblico,20 dicembre 2019, hanno partecipato emittenti tv e radio locali e loro siti web,quotidiani ,periodici,quotidiani online e web tv che pubblicano almeno l’80% di notizie relative alla Puglia.

In dettaglio hanno inviato domanda d’iscrizione : 27 emittenti tv,32 emittenti radio,10 quotidiani regionali,8 periodici regionali,5 quotidiani online,5 emittenti web.

REGIONE E CENTRO MEDIA ANNO 2020(1)