Al link di seguito lo schema riguardante i distributori della Puglia, consultabile per ciascun distributore d’Italia:
https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area
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