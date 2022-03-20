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Puglia: 836805 positivi a test corona virus, incremento di 6464 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

20 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 20 marzo 2022

6.464

Nuovi casi

31.485

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.850
Provincia di Bat: 411
Provincia di Brindisi: 590
Provincia di Foggia: 731
Provincia di Lecce: 2.139
Provincia di Taranto: 678
Residenti fuori regione: 49
Provincia in definizione: 16
102.486

Persone attualmente positive

562

Persone ricoverate in area non critica

27

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

836.805

Casi totali

9.315.450

Test eseguiti

726.461

Persone guarite

7.858

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 272.077
Provincia di Bat: 79.802
Provincia di Brindisi: 76.725
Provincia di Foggia: 128.364
Provincia di Lecce: 160.053
Provincia di Taranto: 111.041
Residenti fuori regione: 6.030
Provincia in definizione: 2.713

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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