Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 20 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.850
Provincia di Bat: 411
Provincia di Brindisi: 590
Provincia di Foggia: 731
Provincia di Lecce: 2.139
Provincia di Taranto: 678
Residenti fuori regione: 49
Provincia in definizione: 16
102.486
Persone attualmente positive
562
Persone ricoverate in area non critica
27
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 272.077
Provincia di Bat: 79.802
Provincia di Brindisi: 76.725
Provincia di Foggia: 128.364
Provincia di Lecce: 160.053
Provincia di Taranto: 111.041
Residenti fuori regione: 6.030
Provincia in definizione: 2.713