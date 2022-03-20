rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Elezioni comunali, Barletta: presentata candidata Santa Scommegna, centrosinistra Si voterà in 50 Comuni pugliesi fra i 981 in Italia

20 Marzo 2022
Screenshot 20210826 151946

Di Stefano Inchingolo:

Da dirigente comunale a sindaca? È ciò a cui punta Santa Scommegna, presentata ieri alla presenza di Michele Emiliano. Rappresenta il centrosinistra che peraltro è ancora da perfezionare come coalizione di Barletta e contenderà l’elezione a Cosimo Cannito,  sindaco che ha subìto lo scioglimento del consiglio comunale nei mesi scorsi per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Cannito è candidato sindaco per il centrodestra.

In Puglia le elezioni amministrative quest’anno riguarderanno cinquanta Comuni fra i 981 in tutta Italia. Non ancora ufficializzata la data.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione