Di Stefano Inchingolo:

Da dirigente comunale a sindaca? È ciò a cui punta Santa Scommegna, presentata ieri alla presenza di Michele Emiliano. Rappresenta il centrosinistra che peraltro è ancora da perfezionare come coalizione di Barletta e contenderà l’elezione a Cosimo Cannito, sindaco che ha subìto lo scioglimento del consiglio comunale nei mesi scorsi per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri. Cannito è candidato sindaco per il centrodestra.

In Puglia le elezioni amministrative quest’anno riguarderanno cinquanta Comuni fra i 981 in tutta Italia. Non ancora ufficializzata la data.