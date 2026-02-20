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Trani: scontro nella notte, un morto. Puglia, due tamponamenti in serata: nove auto coinvolte, dodici feriti fra cui bambini Nel foggiano e nel brindisino

20 Febbraio 2026
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Nella notte il sinistro in un tratto di strada in territorio di Trani, di collegamento con Barletta. Morto un uomo giovane, altri due giovani feriti e fra loro uno in condizioni particolarmente gravi. Erano tutti a bordo della stessa auto finita rovinossmente fuori controllo per cause da approfondire. Intervenuti per i soccorsi anche i vigili del fuoco. A causa dell’incidente il corpo del deceduto era a diversi metri dalla vettura.

Strada statale 89, in provincia di Foggia: tamponamento per cause da dettagliare. Sono rimaste coinvolte cinque vetture, sono rimaste ferite non gravemente otto persone.

Strada provinciale Oria-Manduria: tamponamento anche in questo caso per cause da dettagliare. Quattro automobili coinvolte, quattro feriti e tra questi una bambina.

Incidenti in serata.

 

 

 

 


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