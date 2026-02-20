Di seguito il comunicato:

Venerdì 20 febbraio 2026 il Nuovo Teatro Sociale di Fasano accoglie uno degli appuntamenti più significativi della stagione, una serata in cui cinema e musica si incontrano per restituire nuova vita a un capolavoro assoluto della storia del muto. “Il Monello” (The Kid, 1921), primo lungometraggio di Charlie Chaplin e opera cardine della sua poetica, torna sul grande schermo accompagnato dalla sonorizzazione dal vivo affidata all’Orchestra Possibile, ensemble che si distingue nel panorama internazionale per la qualità artistica e per la sua forte vocazione sociale. Il film, scritto, diretto, interpretato e musicato dallo stesso Chaplin, fu un successo straordinario già all’epoca e conserva intatta la sua potenza espressiva, tanto da essere considerato uno dei vertici della produzione chapliniana.

Nella tradizione del cinema muto, “Il Monello” veniva proiettato con l’accompagnamento estemporaneo di pianisti e rumoristi, chiamati a costruire in tempo reale un paesaggio sonoro capace di dialogare con le immagini. È proprio in questa eredità che si inserisce il lavoro dell’Orchestra Possibile, che rilegge quella prassi storica con sensibilità contemporanea in una rappresentazione “numero zero”, intrecciando brani originali e composizioni tratte dalla grande Storia della musica in un tessuto sonoro raffinato, evocativo e perfettamente aderente alla poetica chapliniana.

L’Orchestra Possibile nasce da un’idea dei Maestri Antonio Di Lorenzo e Vincenzo Deluci. Di Lorenzo, batterista, percussionista e compositore tra i più versatili della scena italiana, vanta una carriera internazionale costellata di collaborazioni con artisti come Lucio Dalla, Vinicio Capossela, Steve Lacy, Marc Ribot, John Medeski, Lee Konitz e molti altri. Deluci, figura di riferimento mondiale per la musica inclusiva, è fondatore dell’associazione Accordi Abili, realtà pionieristica nella progettazione di strumenti personalizzati e nella creazione di eventi e percorsi musicali dedicati a musicisti con disabilità.

L’ensemble rappresenta un unicum nel panorama musicale contemporaneo perché mette in relazione musicisti professionisti, studenti delle Scuole Secondarie a Indirizzo Musicale “Collodi-Bianco” e “Pascoli” di Fasano e del Liceo Musicale “L. Russo” di Monopoli, ragazzi del Villaggio SOS di Ostuni e musicisti diversamente abili. Il progetto nasce come PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) dei maturandi del Liceo Musicale “Luigi Russo”, con la direzione artistica di Antonio Di Lorenzo e Deluci come ospite. Un laboratorio umano e artistico in cui competenze, sensibilità e percorsi diversi si intrecciano in un dialogo continuo, trasformando la pratica musicale in un’esperienza formativa condivisa. In questo processo, il contributo di ogni interprete resta riconoscibile ma si fonde in un unicum inscindibile di suono e immagini, dando vita a uno spettacolo-concerto di forte intensità emotiva e raffinata eleganza estetica.

Il programma che verrà eseguito per personalizzare il capolavoro di Chaplin è tratto da tutto lo scibile musicale possibile, spaziando dalla musica colta fino all’attuale musica pop italiana e internazionale. La sonorizzazione contiene brani di Poulenc, Eugene Bozza, Portnoff, Saint-Saëns, Mikhail Glinka, Arvo Pärt, Corelli, Gershwin, Cole Porter, Henry Mancini, Jobim, Cocciante, Opi, Led Zeppelin, The Doors e tanta altra musica. Ma anche composizioni originali di Antonio Valente, Valentina Irlando, Jonathan Faralli, oltre a brani composti appositamente per questo concerto da Antonio Di Lorenzo e Vincenzo Deluci.

Tanti i componenti l’Orchestra possibile. In scena, Leo Laguardia al clarinetto, Antonio Valente al vibrafono e alle percussioni, Alessandro Arrivo alla chitarra, Flavio Saponaro al glockenspiel, Isabella Potenza alla tromba, Ludovica Semerano al pianoforte, Michelangelo Caramia alla tromba, Vito Carrone alla chitarra, Raffaele Convertino all’armonica a bocca, Lusia Lentini alla voce e al violino, Simone Carbone al sax, Vitalba Semeraro al violino, Lucrezia Ditoma al violino, Jasmine Colla al clarinetto, Ylenia Ancona al basso, Renato Arena alla voce, Mattia Roma alla voce, Anna Elia all’oboe, con Cristian Lagalante responsabile del video e assistente alla produzione.

Accanto ai Maestri Di Lorenzo (batteria, direzione dell’orchestra) e Deluci (tromba), la formazione vede la partecipazione di musicisti di primo piano come il trombettista Pippo Congedo e la violoncellista Valentina Irlando, protagonista di tournée internazionali e simbolo di come la musica possa superare ogni barriera. La loro attività, più volte raccontata dai media nazionali e internazionali, testimonia la forza universale e inclusiva di questo progetto.

L’evento del 20 febbraio nasce dalla collaborazione tra Fasanomusica e la rassegna Khatarà e prevede due appuntamenti: una matinée per le scuole già sold out (porta ore 10:30, inizio ore 11:00) e uno spettacolo serale aperto al pubblico (porta ore 19:30, inizio ore 20:00, biglietto serale € 5). L’iniziativa gode dei patrocini di Comune di Fasano, Puglia Culture, Ministero della Cultura e Regione Puglia. Info: 080 43.31.092 · 379 11.31.848 · 334 11.44.911 · www.teatrosocialefasano.it

La sonorizzazione dal vivo de “Il Monello” rappresenta un’occasione rara per riscoprire uno dei capisaldi della storia del cinema e, al tempo stesso, per vivere un’esperienza musicale in prima assoluta perchè intreccia arte, formazione e inclusione, restituendo alla musica il suo ruolo più autentico: essere un linguaggio capace di unire, raccontare e generare comunità.

Teatro Sociale Fasano, Via De Giosa, angolo Via Nazionale dei Trulli, Fasano (BR).