Va avanti così da lunedì. Decine di conducenti hanno presentato certificati medici. Centinaia di corse con autobus soppresse.

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Dal sito delle ferrovie sud est:

Corse automobilistiche soppresse per la giornata del 20 febbraio 2026 causa indisponibilità del personale

La seguente lista potrebbe essere soggetta a variazioni ed aggiornamenti:

Corsa 11015 Bari L.Go Ciaia 06. 20 08. 25 Taranto Terminal Cimino effettuato con NCC

Corsa M1114 Gioia Del Colle 06. 30 07. 25 Bari L.Go Ciaia effettuato con NCC

Corsa 16021 Gioia Del Colle 06. 45 07. 45 Alberobello effettuato con NCC

Corsa 10422 Alberobello 07. 45 08. 10 Putignano effettuato con NCC

Corsa S1040 Adelfia 07. 50 08. 10 Triggiano effettuato con NCC

Corsa 13008 Noci 08. 30 10. 05 Bari L.Go Ciaia effettuato con NCC

Corsa 11082 Taranto Porto 11. 30 13. 45 Bari L.Go Ciaia effettuato con NCC

Corsa S1051 Bari Giulio C. 12. 40 13. 10 Adelfia effettuato con NCC

Corsa 10043 Bari Polival. 13. 05 14. 05 Turi effettuato con NCC

Corsa M1049 Bari Poggiofr 13. 30 14. 15 Triggiano effettuato con NCC

Corsa 16038 Turi 14. 05 14. 20 Casamassima effettuato con NCC

Corsa 11077 Casamassima 14. 20 14. 45 Gioia Del Colle effettuato con NCC

Corsa 10371 Bari Marconi 14. 25 14. 40 Bari Polival. effettuato con NCC

Corsa 11103 Bari L.Go Ciaia 15. 00 15. 45 Gioia Del Colle effettuato con NCC

Corsa 13036 Taranto Porto 16. 30 18. 15 Conversano Soppressa

Corsa 35007 Avetrana 06. 20 06. 40 S.Pancrazio effettuato con NCC

Corsa 36018 S.Marzano 06. 35 07. 45 Taranto I.M.Aus. effettuato con NCC

Corsa 36020 S.Marzano 06. 40 07. 35 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 51004 S.Pancrazio 06. 40 07. 55 Brindisi effettuato con NCC

Corsa 35041 Taranto Di Palma 07. 35 08. 10 Monteparano effettuato con NCC

Corsa 35044 Monteparano 08. 10 08. 55 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 38001 Taranto Di Palma 09. 05 09. 40 Monteparano effettuato con NCC

Corsa 35068 Manduria P. Vitt. Em. 12. 30 12. 40 Sava effettuato con NCC

Corsa 36009 Taranto Di Palma 13. 05 14. 00 S.Marzano effettuato con NCC

Corsa 35067 Sava 13. 10 13. 25 Manduria P. Vitt. Em. effettuato con NCC

Corsa 51021 Brindisi Casale 13. 30 15. 10 Avetrana effettuato con NCC

Corsa 36015 Taranto I.M.Aus. 13. 30 14. 35 S.Marzano effettuato con NCC

Corsa 35086 Manduria 13. 35 13. 55 Sava effettuato con NCC

Corsa 40009 Sava 13. 55 14. 25 Francavilla F. effettuato con NCC

Corsa 31202 S.Simone Ta 14. 15 14. 55 Taranto Porto effettuato con NCC

Corsa 40012 Francavilla F. 14. 25 14. 55 Sava effettuato con NCC

Corsa 35095 Sava 14. 55 15. 10 Manduria P. Vitt. Em. effettuato con NCC

Corsa 36040 S.Marzano 15. 10 16. 05 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 33035 Manduria P. Vitt. Em. 15. 15 15. 30 Avetrana effettuato con NCC

Corsa 35113 Taranto Di Palma 16. 05 18. 15 Lecce Palazzetto effettuato con NCC

Corsa 37038 Ostuni 16. 15 17. 00 Francavilla F. effettuato con NCC

Corsa 33038 Avetrana 16. 15 16. 30 Manduria P. Vitt. Em. effettuato con NCC

Corsa 35121 Taranto Z.I. 16. 25 17. 30 S.Marzano effettuato con NCC

Corsa 35134 Manduria P. Vitt. Em. 16. 30 17. 30 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 33043 Manduria P. Vitt. Em. 17. 00 17. 15 Avetrana effettuato con NCC

Corsa 51054 S.Pancrazio 17. 10 18. 15 Brindisi Soppressa

Corsa 35131 Taranto Di Palma 17. 10 18. 05 S.Marzano effettuato con NCC

Corsa 37055 Ceglie M. 17. 20 17. 40 Ostuni effettuato con NCC

Corsa 33042 Avetrana 17. 25 17. 40 Manduria P. Vitt. Em. effettuato con NCC

Corsa 35142 Manduria P. Vitt. Em. 17. 40 18. 40 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 15046 Mola Di Bari 17. 40 18. 15 Bari L.Go Ciaia effettuato con NCC

Corsa 37044 Ostuni 17. 40 18. 00 Ceglie M. effettuato con NCC

Corsa 36033 Taranto Di Palma 18. 05 19. 00 S.Marzano effettuato con NCC

Corsa 51037 Brindisi 18. 15 19. 20 S.Pancrazio Soppressa

Corsa 37057 Ceglie M. 18. 20 18. 40 Ostuni effettuato con NCC

Corsa 37046 Ostuni 18. 45 20. 05 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 35152 Lecce Palazzetto 19. 00 21. 10 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 36008 S.Marzano 19. 00 19. 55 Taranto Di Palma effettuato con NCC

Corsa 33053 Manduria P. S. Antonio 19. 05 19. 25 Avetrana effettuato con NCC

Corsa 38005 Taranto Di Palma 19. 05 19. 35 Carosino effettuato con NCC

Corsa 51056 S.Pancrazio 19. 20 20. 20 Brindisi Soppressa

Corsa 11143 Bari V.Unita’ Italia 20. 00 21. 50 Taranto Terminal Cimino effettuato con NCC

Corsa 35147 Taranto Di Palma 20. 05 21. 00 Sava effettuato con NCC

Corsa 50115 Brindisi 20. 30 21. 35 Erchie Soppressa

Corsa 37039 Taranto Di Palma 20. 45 22. 15 Ostuni effettuato con NCC

Corsa 35151 Taranto Di Palma 20. 45 22. 05 Manduria P. Vitt. Em. effettuato con NCC

Corsa 33046 Avetrana 20. 55 21. 15 Manduria P. Vitt. Em. effettuato con NCC

Corsa 33055 Sava 21. 00 21. 25 Avetrana effettuato con NCC

Corsa 35156 Manduria P. Vitt. Em. 21. 15 22. 40 Taranto Fs effettuato con NCC

Corsa 36048 S.Marzano 21. 25 22. 30 Taranto Z.I. effettuato con NCC

Corsa 33057 Manduria P. Vitt. Em. 22. 05 22. 20 Avetrana effettuato con NCC

Corsa 37048 Ostuni 22. 15 22. 35 Ceglie M. effettuato con NCC

Corsa 36035 Taranto Z.I. 23. 20 00. 20 S.Marzano effettuato con NCC

Corsa 35157 Taranto Z.I. 23. 20 00. 40 Manduria P. Vitt. Em. effettuato con NCC

Corsa 33059 Manduria P. Vitt. Em. 00. 40 00. 55 Avetrana effettuato con NCC

Corsa 95001 Spongano 06. 45 07. 40 Tricase effettuato con NCC

Corsa 86050 Guagnano 07. 00 07. 55 Lecce Palazzetto effettuato con NCC

Corsa 95003 Andrano 07. 50 08. 20 Tricase effettuato con NCC

Corsa 86005 Lecce Palazzetto 10. 45 11. 50 Guagnano effettuato con NCC

Corsa 86034 Guagnano 11. 50 12. 55 Lecce Palazzetto effettuato con NCC

Corsa 86019 Lecce Palazzetto 13. 15 14. 15 Guagnano effettuato con NCC

Corsa 95004 Tricase 13. 35 13. 45 Tricase effettuato con NCC

Corsa 95006 Tricase 13. 45 14. 40 Poggiardo effettuato con NCC

Corsa 96031 Casarano 14. 45 15. 00 Gemini Soppressa

Corsa 74014 Gemini 15. 00 17. 00 Lecce Palazzetto Soppressa

Corsa 71026 Gallipoli 15. 20 16. 50 Lecce Palazzetto Soppressa

Corsa 79028 Otranto 15. 20 16. 50 Lecce Palazzetto Soppressa

Corsa 79031 Lecce Palazzetto 17. 45 19. 40 Otranto Soppressa

Corsa 78057 Lecce Palazzetto 18. 30 18. 50 Lecce Palazzetto Soppressa

Corsa 71027 Lecce Palazzetto 19. 00 20. 40 Gallipoli Soppressa

Corsa 74017 Lecce City T. 19. 30 19. 40 Lecce Palazzetto Soppressa

Corsa 74015 Lecce Palazzetto 19. 40 21. 30 Gemini Soppressa

Corsa 81040 Maglie 20. 15 20. 40 Martano Soppressa

Corsa 78145 Martano 20. 55 21. 35 Maglie Soppressa

Corsa 51054 S.Pancrazio 17. 10 18. 15 Brindisi Soppressa

Corsa 51037 Brindisi 18. 15 19. 20 S.Pancrazio Soppressa

Corsa 51056 S.Pancrazio 19. 20 20. 20 Brindisi Soppressa

Corsa 50115 Brindisi 20. 30 21. 35 Erchie Soppressa

Corsa 96031 Casarano 14. 45 15. 00 Gemini Soppressa

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Regione Puglia esprime un giudizio composto ma fermo sulle modalità di protesta che stanno causando pesanti disagi al servizio di trasporto pubblico locale, con 307 corse di autobus soppresse lunedì scorso e 130 corse soppresse nella giornata di giovedì 19 febbraio.

L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, ha convocato per martedì 24 febbraio prossimo i vertici di Ferrovie del Sud Est per un confronto urgente su quanto accaduto e sul corretto adempimento del contratto di servizio con la Regione Puglia, e a seguire i sindacati del settore trasporti.

Nella giornata di oggi, l’assessore ha avuto un lungo colloquio telefonico con l’amministratore della società, Giorgio Botti, per fare il punto sulla situazione e sulle misure immediate da adottare per limitare i disagi ai cittadini.

“Il diritto alla protesta è un diritto costituzionale ma va sempre esercitato nelle forme corrette e non possono essere i cittadini più fragili a pagarne il prezzo – dichiara Piemontese –: non è accettabile che restino a piedi lavoratori che devono raggiungere fabbriche, uffici, cantieri e ospedali; studenti e studentesse che ogni giorno si spostano per andare a scuola o all’università; operatori sanitari, pendolari, anziani e persone che devono curarsi o accedere ai servizi essenziali. Il trasporto pubblico è un servizio fondamentale e va garantito.”

“Chiederemo all’azienda – aggiunge l’assessore – di mettere in campo tutte le misure necessarie per ridurre i disagi e assicurare almeno i livelli minimi di mobilità. Allo stesso tempo, auspichiamo che il confronto con le organizzazioni sindacali torni rapidamente su un terreno responsabile. Le vertenze si risolvono al tavolo, non mettendo in difficoltà intere comunità.”