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Xylella, un albero infetto in agro di Bitonto: “caso isolato, manteniamo alta l’attenzione” Paolicelli

20 Gennaio 2026
Paolicelli sopralluogo agro Bitonto per Xylella

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“La notizia del ritrovamento di un olivo infetto da Xylella f. in agro di Bitonto è fortunatamente oggi un caso isolato e sotto controllo, già fortemente attenzionato dai nostri uffici preposti e dagli ispettori fitosanitari. Già di prima mattina ho convocato una riunione operativa con il dirigente dell’Osservatorio fitosanitario regionale, Salvatore Infantino, e ho voluto incontrare personalmente il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci e l’assessore al ramo, proprio sul luogo del ritrovamento”.  Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, a margine del sopralluogo di questa mattina a Bitonto (Ba) ove è stata ritrovata la pianta infetta da Xylella f.

“L’individuazione di questa pianta in agro di Bitonto – dichiara l’assessore – è il risultato dell’applicazione di un protocollo che l’Osservatorio fitosanitario attua ogni qual volta si rinviene la presenza di una pianta infetta in aree indenni. In particolare, nell’area delimitata di Modugno, oltre all’eradicazione di tutte le piante infette (stazione di servizio e aeroporto), si è effettuato il monitoraggio dell’area circostante, fino a un raggio di 400 metri, dove non sono emerse ulteriori piante infette. Successivamente, come stabilito dal protocollo, l’area delimitata è stata monitorata a partire dal suo perimetro distante 2,5 chilometri dalle zone infette”.

sopralluogo agro Bitonto per Xylella 3Complessivamente sono state campionate circa 16 mila piante e analizzate con tecniche molecolari. Il risultato di questa intensa attività ha consentito di individuare la pianta infetta in agro di Bitonto (a circa un chilometro dall’aeroporto) e di valutare il livello di diffusione del batterio che, al momento, appare circoscritto.

“Le attività di monitoraggio, coordinate dall’Osservatorio fitosanitario regionale con il supporto Arif, hanno consentito – prosegue Paolicelli – non solo di individuare tempestivamente la pianta infetta, ma anche di ricostruire con precisione il quadro catastale delle aree interessate, così da applicare senza ritardi le misure previste dalla normativa vigente”.

“Regione Puglia è impegnata quotidianamente in un’azione costante di sorveglianza e prevenzione – sottolinea l’assessore Paolicelli –. So bene quanto la decisione di procedere all’abbattimento degli alberi infetti sia dolorosa, ma è una misura necessaria e indispensabile per contenere la diffusione del batterio e difendere il futuro dell’olivicoltura pugliese. Il nostro impegno è quello di affiancare gli olivicoltori, garantendo rigore scientifico, chiarezza operativa e il massimo supporto possibile in una battaglia che riguarda tutti”.


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