Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Nel suo primo giorno da assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese ha scelto di iniziare il lavoro prendendo il treno regionale veloce delle 7:32 da Foggia a Bari, condividendo il viaggio con studenti, impiegati, lavoratori e docenti che ogni mattina utilizzano il treno come un vero e proprio metrò regionale.

“Ho voluto cominciare così, da uno dei momenti centrali della vita quotidiana di migliaia di persone – ha dichiarato Piemontese – perché le politiche pubbliche sui trasporti nascono nei luoghi attraversati ogni giorno dalle persone: sui binari, nelle carrozze, negli orari in cui la maggior parte dei pugliesi raggiunge i luoghi di lavoro, le scuole o le università. È lì che si misura la qualità di un servizio. Non sarà così ogni giorno ma ho voluto sottolineare da dove devono partire le decisioni”.

Un viaggio che racconta anche la direzione che l’assessorato intende seguire nell’esperienza di governo guidata da Antonio Decaro: aiutare i cittadini a muoversi meglio, ottimizzando costi e tempi, rendendo il trasporto pubblico più frequente, affidabile e conveniente, soprattutto per lavoratori, studenti e pendolari, con un’attenzione particolare alle aree interne.

Durante il tragitto, alla stazione di Trani, è salita sul treno anche Debora Ciliento, oggi assessora regionale all’Ambiente, che ha preceduto Piemontese nella delega ai Trasporti: un passaggio di consegne simbolico e concreto, all’insegna della collaborazione tra deleghe che condividono un obiettivo comune.

“Inizia oggi un nuovo viaggio per me e Raffaele Piemontese – ha commentato Debora Ciliento -. Lascio una delega che ho voluto interpretare in ottica di servizio pubblico e sostenibilità, stessa ottica che assumerò per la nuova delega all’Ambiente, per una Puglia che si muove e si sviluppa nel rispetto dell’ambiente e dei bisogni dei cittadini.”

Una collaborazione che guarda a una Puglia più connessa, capace di superare l’isolamento di paesi, aree interne e periferie urbane attraverso una rete integrata di treni, autobus e servizi di mobilità locale, coordinati tra loro e pensati come un unico sistema al servizio delle persone.