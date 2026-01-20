Un mese e mezzo fa per General Trade il colpo era stato da stramazzare. L’incendio di un capannone da decine di migliaia di metri quadrati a Rutigliano, la devastazione di tutto il materiale contenuto oltre che della struttura, era stato una cosa tale da preoccupare per il futuro del gruppo che ha sede a Martina Franca. Il materiale per il Natale, nel periodo natalizio. Le centinaia di dipendenti da non lasciare indietro. Preoccupazione enorme.

Nel giro di poche settimane, non che le ferite siano totalmente rimarginate, General Trade con Happy Casa è già pronta per Natale 2026. Nella sede di Martina Franca ha avuto luogo in queste settimane, con gli esiti positivi di sempre, il consueto meeting riservato ai compratori italiani e internazionali. Il gruppo guidato da Giovanni Cassano, fra le più grandi imprese della Puglia, ha risposto nel migliore dei modi a quello che è successo nella sciagurata notte di Rutigliano. Fatto importante per gli imprenditori e per i tanti che a vario titolo sono impegnati nel gruppo e di conseguenza, per tante famiglie.