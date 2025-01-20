Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

L’innovazione al centro dell’evento di divulgazione e formazione «L’Intelligenza Artificiale nella scuola: opportunità e sfide per il futuro».

L’iniziativa si terrà lunedì 20 gennaio alle 15.30 nella biblioteca dell’I.I.S.S. Luigi Einaudi in via Paolo Borsellino. Un evento pensato e voluto dalla sede di Manduria della FNISM – Federazione Nazionale degli Insegnanti, in collaborazione con l’istituto comprensivo Mazzini-Pascoli di Torre Santa Susanna ed Erchie e l’istituto universitario scuola superiore per Mediatori della Basilicata. L’iniziativa gode dei patrocini della CISL Scuola, Comune di Manduria e della associazione GP4AI – Global Professionals for Artificial Intelligence.

Il pomeriggio di approfondimento sarà introdotto dai saluti del sindaco della città di Manduria Gregorio Pecoraro, dell’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Sebastiano Leo e del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. Luigi Einaudi Angelo Prontera; quindi si entrerà nel vivo dei lavori con autorevoli interventi che illustreranno, da diversi e prestigiosi punti di vista, lo stato dell’arte sulla consapevolezza e le opportunità della Intelligenza Artificiale per l’innovazione didattica ed amministrativa nel mondo della scuola. I lavori saranno aperti dalla relazione del presidente nazionale FNISM Domenico Milito avente come tema lo “Sviluppo del pensiero critico e I.A.”. Quindi sarà la volta di Ottavio Fattorini, dirigente scolastico ed ideatore del Costrutto di Scuola Modello DADA con “Quali progettazioni didattiche per intelligenze… artificiali e non?”. Proseguirà il segretario nazionale CISL Scuola Roberto Calienno con “Dalle discipline Stem all’I.A. Le politiche scolastiche e il ruolo del sindacato”. Avanzerà nel percorso Claudio Caldarola, avvocato e presidente di GP4AI, con “L’I.A. nell’istruzione tra normative, etica e innovazione nei processi educativi”. Approfondirà gli “Esempi d’implementazione degli strumenti di I.A. in ogni classe” il sociologo della comunicazione e docente di scuola dell’infanzia Gabriele Presta. Si scoprirà il ruolo della “IA Generativa per la valutazione dei processi di apprendimento” con Nicola Montesano, direttore dell’istituto universitario scuola superiore per Mediatori Linguistici della Basilicata. Chiusura dei lavori affidata all’intervento del dirigente scolastico e presidente FNISM sezione di Manduria Vito Andrea Mariggiò con “L’Intelligenza Artificiale: dinamiche di relazione ed inclusione”.

Per docenti di ogni ordine e grado scolastico la frequenza al convegno consente l’acquisizione dei crediti formativi tramite l’iscrizione alla piattaforma Ministeriale SOFIA.