«La Puglia è al terzo posto in Italia per fondi spesi in agricoltura nel 2021, dopo Valle d’Aosta e Molise». Lo scrive il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Paolicelli, su Facebook. Il presidente della commissione Sviluppo economico parla di «cambio di passo» rispetto al passato e ringrazia per l’impegno «l’assessorato alle Politiche agricole guidato da Donato Pentassuglia» .

In dettaglio nel 2021 «sono stati spesi 196.592.159 euro. 67 milioni di euro in più rispetto al target di spesa e una percentuale di avanzamento del 151,99 per cento- precisa Paolicelli-. Vi è inoltre un plafond di 28 milioni di euro per il quale verrà chiesta l’autorizzazione a utilizzarli entro marzo. Ma ora- prosegue l’esponente della massima assise regionale- è il momento di guardare avanti. Quasi il 49 per cento delle concessioni complessive sono state realizzate nel 2021 in favore di 4.156 beneficiari. E a breve verranno pubblicati nuovi bandi più snelli e senza possibilità di proroga con i quali vogliamo incentivare soprattutto il lavoro di giovani agricoltori».