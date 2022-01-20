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Puglia al terzo posto in Italia per fondi spesi in agricoltura Ne dà notizia il consigliere regionale Francesco Paolicelli

20 Gennaio 2022
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«La Puglia è al terzo posto in Italia per fondi spesi in agricoltura nel 2021, dopo Valle d’Aosta e Molise». Lo scrive il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Paolicelli, su Facebook. Il presidente della commissione Sviluppo economico parla di «cambio di passo» rispetto al passato e ringrazia per l’impegno «l’assessorato alle Politiche agricole guidato da Donato Pentassuglia».
In dettaglio nel 2021 «sono stati spesi 196.592.159 euro. 67 milioni di euro in più rispetto al target di spesa e una percentuale di avanzamento del 151,99 per cento- precisa Paolicelli-. Vi è inoltre un plafond di 28 milioni di euro per il quale verrà chiesta l’autorizzazione a utilizzarli entro marzo. Ma ora- prosegue l’esponente della massima assise regionale- è il momento di guardare avanti. Quasi il 49 per cento delle concessioni complessive sono state realizzate nel 2021 in favore di 4.156 beneficiari. E a breve verranno pubblicati nuovi bandi più snelli e senza possibilità di proroga con i quali vogliamo incentivare soprattutto il lavoro di giovani agricoltori».

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