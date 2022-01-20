Il consigliere comunale di Serracapriola, Vittorio Presutto, che ha autenticato le firme lo ha fatto al di fuori della sua competenza territoriale. Così il Tar Puglia, terza sezione, respinge il ricorso presentato dallo stesso Presutto e dai candidati nella lista Pd alle elezioni provinciali di Foggia. Proprio per la competenza territoriale sulla validazione delle firme l’Ufficio elettorale non aveva ammesso la lista del partito democratico.

Saranno cinque le liste partecipanti alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Foggia, il 30 gennaio.