Dalle 10 alle 19 odierne vil voto per le regionarie. Operazione online ruservata ai pugliesi iscritti alla piattaforma Rousseau. Quindici in lizza. Oggi M5S sceglie il candidato presidente in vista delle elezioni regionali della Puglia.

Elenco dei candidati in ordine alfabetico:

Angelo Amato-Lecce, 54 anni

Matteo Biancofiore-San Giovanni Rotondo, 58 anni

Cristian Casili-Nardò, 43 anni

Domenico Cirasole-Altamura, 46 anni

Mario Conca-Poggiorsini, 48 anni

Francesco Formica-Mesagne, 31 anni

Caterina Grittani-Bitritto, 57 anni

Antonella Laricchia-Adelfia, 33 anni

Michele Loseto-Bari, 49 anni

Pietro Luccarelli-Crispiano, 51 anni

Francesco Mangione-San Severo, 33 anni

Raffaele Renna-Trepuzzi, 69 anni

Nicola Rogliero-Bari, 33 anni

Francesco Spagnulo-Torricella, 50 anni

Antonio Trevisi-Cavallino, 43 anni