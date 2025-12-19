rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Provincia di Foggia: oltre 17 milioni di euro per lavori a strade dei Monti Dauni e di altre aree interne Elenco degli interventi previsti

19 Dicembre 2025
provincia foggia 25062018 anteprima

Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione provinciale di Foggia:

Dopo mesi di interlocuzioni e solleciti alla Regione Puglia, siamo riusciti a sbloccare 5,5 milioni di euro che tornano finalmente a servizio della provincia di Foggia. Queste somme vengono destinate alla manutenzione di nove strade provinciali, con un’attenzione particolare alle aree interne dei Monti Dauni, fondamentali per la coesione territoriale e lo sviluppo dell’intera Capitanata.

Gli interventi riguarderanno:

• S.P. 1 Neviera di Motta – Ponte 13 Archi (Celenza Valfortore)

• S.P. 2 Cupello – San Marco la Catola – Ponte San Giacomo

• S.P. 5 Lucera – Ponte Fortore (Casalnuovo Monterotaro)

• S.P. 6 Lucera – Castelnuovo della Daunia

• S.P. 8 Lucera – Sculgola

• S.P. 10 Torremaggiore – Casalvecchio di Puglia

• S.P. 11 Torremaggiore – Casalnuovo Monterotaro

• S.P. 90 Ascoli Satriano – Serra la Caccia

• S.P. 134 Volturino – Crocella di Motta, intervento di messa in sicurezza del ponte al km 1+300

Sono interventi attesi da anni, che incidono direttamente su sicurezza, collegamenti e qualità della vita delle comunità coinvolte.

La Provincia continua a fare la sua parte, con serietà, visione e attenzione a tutto il territorio.

A questo si aggiunge un ulteriore risultato: nei giorni scorsi sono stati aggiudicati tre nuovi accordi quadro, che prevedono ciascuno 4 milioni di euro per la manutenzione delle strade dei Monti Dauni, del Gargano e del Tavoliere fino al 2028 .

È un lavoro costruito nel tempo, fatto di programmazione, continuità e responsabilità.

Un passo alla volta, nella direzione giusta, per rafforzare le infrastrutture e il legame tra le aree interne e i maggiori centri della Provincia di Foggia, senza lasciare indietro nessun territorio.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo di 350 milioni di euro Chiusi i bilanci consolidati delle Asl, un po' meno peggio rispetto a un mese fa

Carabinieri Auto 4 Imc3

Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione